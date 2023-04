Classic Cars, Rallyes, Traktoren und vieles mehr – hier finden 2023 die Oldtimer-Treffen in Franken statt

Oldtimer-Treffen sind nicht nur für echte Fans, sondern für die ganze Familie ein echtes Erlebnis. Neben der Bewunderung der besonderen und geschichtsträchtigen Fahrzeuge ist meistens einiges an Kulinarik und Unterhaltungsprogramm und eine ausgelassene und harmonische Stimmung geboten. Hier erfährst du, wo 2023 Oldtimer-Rallyes oder Ausfahrten in Franken stattfinden. Auch die Termine für Traktorentreffen und Schleppertreffen mit historischen Bulldogs haben wir in der Auflistung.

Unterfranken

Großwenkheimer Bulldogfest

Ob mit und ohne Bulldog - hier sind alle erwünscht, sich das Spektakel der Bulldogparade durch Großwenkheim anzusehen. Startpunkt ist an der Feuerwehrscheune und willkommen sind alle möglichen Traktoren verschiedener Altersklassen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Termin: 17. Mai 2023 ab 15:30 Uhr

Ort: Feuerwehrscheune Großwenkheim

Homepage

Franken Classic

An Pfingsten 2023 heißt es wieder "Fahren wie Gott in Franken" bei der Classic Car Rallye im unterfränkischen Bad Kissingen. Hier kommt die Oldtimer-Szene aus allen möglichen Teilen des Landes und auch des Auslandes zusammen und bietet ein einzigartiges Ensemble aus den alten Fahrzeugen. Es wartet außerdem ein kulinarisch und kulturell spannendes Rahmenprogramm auf die Oldtimer-Fans und Neugierige sowie tolle Preise auf die Sieger*innen der Touren.

Termin: 26. bis 28. Mai 2023

Ort: Bad Kissingen

Homepage

Mittelfranken

Frühjahrsausfahrt der Schlepperfreunde Oberreichenbach

Der eingetragene Verein der Schlepperfreunde im mittelfränkischen Oberreichenbach bricht am Ostermontag zur Frühjahrsausfahrt auf.

Termin: 10. April 2023

Ort: Oberreichenbach

Homepage

Großes Bulldogtreffen am Nürnberger Volksfest

Im Rahmen des Nürnberger Frühlingsfests findet auch dieses Jahr wieder die Ausstellung der Traktoren statt. Viele der alten Schlepper hier haben nicht nur diverse Jahrzehnte, sondern auch zahlreiche Meilen auf dem Buckel und sind daher besonders interessant zu bestaunen. Bei einer Rundfahrt über den Festplatz lässt sich das am besten machen.

Termin: 16. April 2023

Ort: Nürnberger Volksfestplatz

Homepage

Oldtimer Classic Rallye Fränkisches Seenland

Oldtimer und Youngtimer bis Baujahr 2023 werden hier bei der Rallye im Fränkischen Seenland erwartet. Auf den Strecken gibt es Lichtschrankenmessungen und Stempelkontrollen, während außerhalb der besonderen Automobile, die schöne fränkische Landschaft die Ausfahrt noch optimiert. Preise und Geschenke winken für die Gewinner*innen der Rallye.

Termin: 15. April 2023

Ort: 91180 Heideck

Homepage

Oldtimer Schleppertreffen bei Sitzmann in Bechhofen

Bei Sitzmann im beschaulichen Örtchen Bechhofen findet dieses Jahr zum elften Mal das Schleppertreffen statt, wo Besitzer*innen und Angehörige sowie Schaulustige die alten Landmaschinen bewundern können.

Termin: 01. Mai 2023

Ort: Bechhofen 5, 91564-Neuendettelsau

Burgenstraße-Classics

Auf ca. 225 Kilometern führt diese Rallye von Abenberg bis nach Ansbach und kreuzt dabei Westmittelfranken, pausiert im malerischen Rothenburg und findet ihr Ende in der besonderen Kulisse der Orangerie in Ansbach. Die Fahrer*innen und Begleiter*innen dürfen sich auf kulinarische Köstlichkeiten freuen und auf unterhaltsame Roadtrip-Gespräche mit den Gleichgesinnten.

Termin: 07. Mai 2023

Ort: 91183 Abenberg, Burg Abenberg

Homepage

Bulldogausstellung beim Dorftag in Simonshofen

Wie jedes Jahr wird der kleine Ort Simonshofen wieder zahlreiche Besucher*innen aus der gesamten Region anlocken, wenn der "Dorftag" stattfindet. Essensmöglichkeiten, Getränke, Programm und verschiedene Attraktionen für Klein und Groß versprechen einen abwechslungsreichen Tag. Eine dieser Attraktionen ist die Bulldogausstellung, bei der die alten Traktoren mit ihrem Charme vergangener Tage verzaubern.

Termin: 07. Mai 2023

Ort: 91207 Simonshofen

Oldtimertreffen in Tauberzell

Das beschauliche Tauberzell im Landkreis Ansbach begrüßt dieses Jahr zum 31sten Mal Oldtimerfans und andere Interessierte. Damit steht der Festplatz in Adelshofen ganz im Zeichen von altehrwürdiger Fahrkultur.

Termin: 21. Mai 2023

Ort: Tauberzell 91587 Adelshofen

Schleppertreffen in Gauchsdorf

Diverse Raritäten aus vergangenen Jahrzehnten der Traktoren-Modelle sind hier anzutreffen. Auch eine Ausfahrt der Traktoren im Anschluss an die Ausstellung wird gerne von den Augen der begeisterten Zuschauer*innen verfolgt.

Termin: 28. Mai 2023

Ort: 91186 Gauchsdorf

Altmühltal Classic Sprint 2023

Die Landschaft, die historische Lokation und das friedliche Beisammensein der Auto-Fans stehen im Zentrum von dieser Gleichmäßigkeitsveranstaltung. Auch internationale Besucher*innen und Fahrer*innen sind hier willkommen, bei der Tour durch Nürnberg, das Altmühltal sowie durch das Fränkische Seenland.

Termin: 23. bis 25. Juni 2023

Ort: Schwabach, Nürnberg, Altmühltal (DE)

Homepage

Festival of Classic Cars

Eine gemütliche Zusammenkunft von Automobilfans, ihren Fahrzeugen, Freund*innen und Familien verspricht das Festival of Classic Cars auf Schloss Reichenschwand. Als Sommerfest der Retro Classics Bavaria wird hier in der wunderschönen Parkanlage des Schlosses gepicknickt und gefeiert.

Termin: 01. bis 02. Juli 2023

Ort: Dormero Schlosshotel Reichenschwand, Schlossweg 8, 91244 Reichenschwand

Homepage

Oldtimer-Schleppertreffen im Fränkischen Freilandmuseum

Bei dem großen Treffen von Bulldogs und Dieselrössern, das zum 10. Mal stattfindet, gibt es an zwei Tage über 500 historische Schlepper und Zugmaschinen von 1921 bis 1969 zu bestaunen. Geboten werden unter Arbeitsvorführungen und ein großer Fahrzeugkorso durch das Museumsgelände (an beiden Tagen). Veranstalter sind das Fränkische Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim und die Schlepper- und Landmaschinenfreunde Tauberfranken.

Termin: 5. und 6. August 2023 von 9 bis 18 Uhr

Ort: Fränkisches Freilandmuseum, Eisweiherweg 1, 91438 Bad Windsheim

Homepage

Rollhofener Kirwa Ausfahrt

Im Rahmen der Rollhofener Kirchweih findet dieses Jahr bereits zum sechsten Mal die Ausfahrt statt, bei der auf ca. 100 Kilometern zwei Etappen gefahren werden. Der Festplatz der Kirchweih ist dann auch das Ziel der Ausfahrt, wo die Automobile ausgestellt werden.

Termin: 12. August 2023

Ort: Mühlenstraße, 91233 Neunkirchen-Rollhofen

Homepage

Oldtimer Classics Fränkische Schweiz

Im Partner-Duo mit der Oldtimer-Classics-Rallye im Fränkischen Seenland geht es im September dann in der Fränkischen Schweiz an den Start. Pokale, gutes Essen, Lichtschrankenprüfungen aus Profi-Hand und vieles mehr warten hier auf die Teilnehmer*innen und Besucher*innen.

Termin: 16. September 2023

Ort: 90542 Eckental (Landkreis Erlangen-Höchstadt)

Homepage

Retro Classics Bavaria

Zwar handelt es sich hier nicht um eine spezielle Ausfahrt oder Rallye in Franken, sondern um eine große Messe für Fahrkultur, dennoch lohnt sich ein Besuch dieser Veranstaltung. Hier werden zahlreiche besondere Fahrzeuge ausgestellt und bewundert, zudem gibt es Informationen und Tipps rund ums Thema Automobilität und sogar eine Verkausbörse. Das Rahmenprogramm sorgt dafür, dass sich auch die weniger Auto-Begeisterten wohlfühlen.

Termin: 08. bis 10. Dezember 2023

Ort: Messezentrum 1, 90471 Nürnberg

Homepage

Oberfranken

Oldtimertreffen in Bad Staffelstein

Besitzer*innen und Nicht-Besitzer*innen von Oldtimer-Fahrzeugen treffen sich hier zum 16. Mal in Bad Staffelstein. Neben einem Markt für einzelne Fahrzeugteile gibt es außerdem Kuchen, Eis, Getränke und Köstlichkeiten vom Grill. Highlight ist die Ausfahrt für Autos und Motorräder, gefolgt von den Schleppern und langsameren Fahrzeugen.

Termin: 21. Mai 2023

Ort: Ulmenstraße 3, 96231 Bad Staffelstein

Homepage

Bulldogtreffen in Gosberg

Gemeinsam mit dem Anlass zur Feier des 100-jährigen Bestehens des Schützenvereins treffen sich im Juni auch alle möglichen Bulldogs im oberfränkischen Gosberg. Die Traktoren werden dabei in unterschiedlichen Kategorien prämiert, zum Beispiel in "weiteste Anreise" oder "ältestes Fahrzeug". Mit Live-Musik, Essen und Kinderprogramm wird dieser Tag besonders toll.

Termin: 18. Mai 2023

Ort: 91361 Gosberg (Landkreis Forchheim)

Homepage

14. Traktorwallfahrt nach Vierzehnheiligen

Die Oldtimerfreunde Staffelstein veranstalten im September 2023 zum 14. Mal eine Traktorenwallfahrt nach Vierzehnheiligen. Eingeladen sind alle Traktoren (egal ob Oldtimer oder noch im Einsatz, die den Saisonabschluss begehen wollen). Treffpunkt ist der Parkplatz unterhalb der Basilika Vierzehnheiligen. Rechtzeitig vor dem Dankgottesdienst in der Basilika werden die Traktoren in einer Prozession vom Parkplatz aus zum Vorplatz der Basilika auffahren, um dort gemeinsam zu parken. Im Anschluss an den Gottesdienst erfolgt die Segnung der Fahrzeuge.

Termin: 9. September 2023

Ort: Parkplatz Vierzenheiligen, 96231 Bad Staffelstein

Homepage

Du vermisst eine Veranstaltung in der Liste? Dann schreib uns in den Kommentaren einfach eine Nachricht und wir ergänzen die Veranstaltung schnellstmöglich.

