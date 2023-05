Den Vatertag in der Fränkischen Schweiz verbringen - mit Kumpels oder der ganzen Familie

Du hast noch keine Pläne für den freien Tag am Vatertag? Dann lass dich von unseren zehn Ausflugstipps zu großartigen Zielen in der Fränkischen Schweiz inspirieren. Ob Höhle, Burgruine, Felsenbad, Museum oder Wanderung - hier kommen sowohl Alt als auch Jung auf ihre Kosten. Ganz egal, ob mit oder ohne Bollerwagen: Spaß und traumhafte Aussichten sind garantiert.

1. Dampfbahnfahrt durch das Wiesenttal

Die historische Dampfbahn im Herzen der Fränkischen Schweiz nimmt endlich wieder Fahrt auf! An den Sonn- und Feiertagen der Sommer-Saison kutschiert die geschichtsträchtige Eisenbahn Besucher und Einheimische durch das Wiesenttal von Ebermannstadt bis Behringersmühle.

Neben dem wunderschönen Ausblick aus den Fenstern der Dampfbahn gibt es weitere Highlights, die die Museumsbahn zu bieten hat. So werden auch besondere Fahrten-Specials angeboten. Beispielsweise kann an ausgewählten Terminen auf der Fahrt gefrühstückt werden. Auch Weinfahrt, Cocktailfahrt und Bier- oder Gin-Tastings gibt es im Angebot.

Dieser Tipp ist ein echtes Erlebnis für die ganze Familie und begeistert nicht nur den Papa, sondern verspricht auch für den Rest der Familie einen unvergesslichen Vatertag. Weitere Informationen dazu, Termine und Preise findest du hier.

2. Felsengarten Sanspareil bei Wonsees

Bei Wonsees im Landkreis Kulmbach wartet eine historische Sehenswürdigkeit, die gleichzeitig ein Ausflugsziel in der Natur darstellt. Der Felsengarten Sanspareil bei der Burg Zwernitz wurde im 18. Jahrhundert angelegt und stellt eine besondere Mischung aus ursprünglichen Felsformationen und landschaftlicher Garten-Architektur dar.

Das Ruinentheater ist ein absolutes Highlight im Felsengarten - Zuschauer*innen bestaunen das Ambiente, das aus einer Kombination aus Grotte und Ruine besteht. Auch die Eremitage im Bayreuther Rokoko-Stil verzaubert die Besucher*innen im Felsengarten.

Der Name dieses besonderen Ortes rührt übrigens vom Ausruf einer Hofdame beim Anblick des Felsengartens im Jahr 1746. Ihr begeistertes "Ah, c'est sans pareil" ("Das ist ohnegleichen!") veranlasste Markgraf Friedrich im selben Jahr zur Umbenennung des Ortes in "Sanspareil".

3. Burg Rabeneck bei Waischenfeld

Den Vatertag auf einer echten Ritterburg verbringen? Waischenfeld als Teil des "Naturparks Fränkische-Schweiz-Veldensteiner-Forst" bietet eine einzigartige Ausflugsmöglichkeit.

Auf knapp 415 Metern thront die Burg über einem Vorsprung oberhalb des Flusslaufs der Wiesent und ist mit einem kleinen Anstieg einfach zu erreichen. Im hauseigenen Lokal kann gegessen, gefeiert und getanzt werden und auch als Veranstaltungslocation überzeugt die Burg Rabeneck ihre Gäste.

Zudem sind ringsum die Burg herum weitere Aussichtspunkte, Höhlen oder Burgen gelegen, die wunderbar in die Tagesplanung für den Vatertag in der Fränkischen Schweiz integriert werden können.

4. Der Druidenhain im Wiesenttal

In Wohlmannsgesees lockt dieses Waldstück mit einer interessanten Fels-Kulisse, über deren Ursprung sich Forscher*innen immer noch nicht einig sind. So sind Historiker*innen der Meinung, es handle sich bei der seltsamen Fels-Anhäufung mitten im Wald um eine ehemalige Kultstätte beziehungsweise einen Ort der Anbetung.

Die Felsbrocken sind stark bemoost und kommen zusammen auf mehr als tausend Tonnen Gewicht. Einige der Brocken sehen aus wie verrückte Figuren oder kuriose Fantasiegeschöpfe.

Das Gelände ist frei zugänglich und bietet somit ein spannendes und abenteuerliches Ausflugsziel für den Vatertag. Hier kann die frische Waldluft genossen werden und gleichzeitig können die Kinder zwischen den Felsen spielen und sich ordentlich austoben.

5. Die Binghöhle im Wiesenttal

Höhlen haben immer etwas Mystisches, Geheimnisvolles an sich. Sie erinnern an vergangene Zeiten, in denen Mensch und Tier in Höhlen Schutz gefunden haben und beeindrucken mit Felswänden und Tropfsteinen.

So auch die Binghöhle im Wiesenttal im Landkreis Forchheim. Sie reicht sechzig Meter unter die Erdoberfläche und besteht - als einzige Höhle in Franken - aus geschichtetem Kalkstein. Außerdem gilt sie als eine der schönsten Tropfstein-Galerie-Höhlen Deutschlands und sollte allein deshalb schon als Ausflugsziel nicht verpasst werden!

Gruppenführungen und Specials für Familien und Kinder bringen die Augen der Kleinen zum Leuchten und machen diesen Vatertag zu einem besonders schönen Erlebnis.

6. Das Fränkische-Schweiz-Museum in Tüchersfeld

In Tüchersfeld bietet dieses Museum auf über 800 Quadratmetern historische, geologische und archäologische Hintergrundinformationen zur Region Fränkische Schweiz.

Abseits von den Wanderwegen versorgen die 43 Ausstellungsräume in Tüchersfeld bei Pottenstein ihre Besucher*innen mit nützlichem Wissen rund um diese besondere Gegend mitten in Franken. Hier werden Geschichte und Geografie lebendig und spannend beleuchtet.

Verschiedene Sonderausstellungen und diverse Veranstaltungen machen das Fränkische-Schweiz-Museum zu einer echten "Perle der Bildung" für Groß und Klein.

7. Die Teufelshöhle in Pottenstein

Pottenstein hat als der wohl bekannteste Ort in der Fränkischen Schweiz so einiges an spannenden Vatertags-Ausflugszielen zu bieten.

Die Teufelshöhle ist die größte der über 1000 Höhlen in der Fränkischen Schweiz und allein deswegen schon absolut sehenswert. Zwischen Stalagmiten und Stalaktiten kann die Höhle bewandert und bewundert werden und das in Verbindung mit einer spannenden Führung, um noch mehr über die Entstehungsgeschichte und Höhlengeografie zu erfahren.

Die Höhle ist knapp 100 Millionen Jahre alt und besonders bekannt für den ungewöhnlich großen Eingang, der auch als "Das Tor zur Unterwelt" bezeichnet wird. Zahlreiche Besucher*innen lockt die Höhle in Franken jedes Jahr aus ganz Deutschland an. Und wenn man schon mal da ist, kann man beispielsweise dem Erlebnisfelsen mit seinen drei verschiedenen Sommerrodelbahnen einen Besuch abstatten.

8. Unterwegs auf dem Fünf-Seidla-Steig

Für die Väter, die sich an ihrem besonderen Tag lieber eine Auszeit nehmen und gerne mit ihren Kumpels unterwegs sind, ist diese Bier-Wanderung in der Fränkischen Schweiz die richtige Idee.

Vorbei an fünf oberfränkischen Brauereien führt diese Route durch die Fränkischen Schweiz und versorgt alle Bier-Sportler*innen mit isotonischen Getränken. Die "Klosterbrauerei Weißenohe" verkauft in ihrem Angebot ein nach Biolandrichtlinien gebrautes Öko-Bier, die "Brauerei Friedmann" überzeugt mit Sigi's Lager und beim "Gasthaus Lindenbräu" gibt's fränkisches Vollbier. Dunkles und Helles kann außerdem beim "Brauereigasthof Hofmann" und beim "Thuisbrunner Elch-Bräu" genossen werden.

Zwar halten sich auf dem Weg die Höhenmeter in Grenzen, dennoch erstreckt sich die Wanderung über knapp 18 Kilometer, weshalb eine Dauer von knapp fünf Stunden eingeplant werden sollte. Wer durchhalten will, sollte also den Bierkonsum einigermaßen im Blick behalten.

9. Das Felsenbad in Pottenstein

Schwimmen in traumhafter Kulisse - an wohl keinem anderen Ort geht das so gut, wie im Felsenbad in Pottenstein, denn hier ist der Name Programm.

Eine eindrucksvolle Felswand umrahmt den Naturbadeteich von einer Seite und ein kleiner Biergarten lädt zum Eis-Essen oder einem kühlen Bier nach dem Schwimmen ein.

Das Felsenbad ist außerdem das älteste Freibad in Bayern und war sogar einmal die Kulisse für einen Filmdreh! Für einen abwechslungsreichen Badetag am Vatertag ist dieses Schwimmbad eindeutig die richtige Adresse.

10. Wanderung zum Walberla

Die kleine aber feine Wanderung zum "Walberla" am Rande der Fränkischen Schweiz bei Forchheim ist wunderbar geeignet für einen Vatertag im Grünen, bei dem sich die ganze Familie bewegt und Zeit im Freien verbringt.

Hinter dem bekannten Tafelberg verbirgt sich eine geheimnisvolle Geschichte. So soll der Hügel einst eine Art Rückzugsort für Dämonen, Geister und Hexen gewesen sein. Die Gestalten wären von der heiligen Walburga überredet worden, am Bau ihrer Kapelle auf dem Gipfel des Walberlas mitzuwirken. Einmal im Jahr - in der Walpurgisnacht - dürften sie dafür unbekümmert ihr Unwesen treiben.

Die leichte Wanderung zum Gipfel und zur Kapelle dauert knapp zwei Stunden und bietet von oben einen tollen Blick ins Tal. Eine anschließende Einkehr im Biergarten ist hier auch eine wunderbare Option, um den Vatertag ausklingen zu lassen.