Unfallschwerpunkt im Landkreis Forchheim: "Umfangreichere Ausbaumaßnahmen sind erforderlich"

Sie ist eine wichtige Verbindungsstraße im Landkreis Forchheim, gleichzeitig ein Unfallschwerpunkt : Die Staatsstraße zwischen Kersbach und Effeltrich . Pendler wünschen sich seit längerem, dass die sanierungsbedürftige Straße vor allem im engen Kurvenbereich ausgebaut wird. Wer in den vergangenen Tagen am Morgen auf der Staatsstraße 2243 unterwegs war, der musste dort an einer Ampel halten, weil Bauarbeiter am Werk waren.