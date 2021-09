Am frühen Samstagmorgen (04. September 2021) ist der 37-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der A73 bei Eggolsheim in Richtung Süden nahezu ungebremst auf den Anhänger eines Fahrzeuggespanns aufgefahren, wie die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg in einer Pressemitteilung berichtet. Dadurch riss der Anhänger vom Zugfahrzeug ab.

Das Auto geriet nach rechts in den Grünstreifen und überschlug sich dort, während der Anhänger nach rund 200 Metern ebenfalls im Grünstreifen umkippte und liegen blieb. Der Kleintransporter kam am Seitenstreifen zum Stehen, heißt es weiter. Beide Fahrer wurden leicht verletzt in Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 55000 Euro belaufen.

Vorschaubild: © Golda / pixabay.com