Die Gewerbetreibenden in der Hans-Böckler-Straße sind sauer: Seit Wochen wird vor ihren Geschäften die Straße saniert; eine Zufahrt ist deshalb seit Ende Oktober nur von der Äußeren Nürnberger Straße aus möglich, von der Willy-Brandt-Allee (B 470) aus ist kein Durchkommen. Nun muss die Hans-Böckler-Straße noch einmal komplett gesperrt werden, einmal bereits am vergangenen Montag (23. November) und ein zweites Mal am morgigen Donnerstag.