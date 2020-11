Welche Folgen hat die Corona-Krise fr die Vereine in der Region Forchheim ? Was waren die groen Erfolge und kleinen Niederlagen in der Vereinsgeschichte? Zu unserer Themenwoche "Vereinsleben" hat der Frnkische Tag Forchheim in einem Doppelinterview sechs Fragen an Birgit Greif, Gremiumsprecherin beim Gesangverein Liederkranz und Kirchenchor Pinzberg, und an Edmund Knauer, Gremiumsprecher Fuball beim SV Buckenhofen , gestellt.