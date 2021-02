Pretzfeld vor 1 Stunde

Solidarität

Protest gegen Söder-Politik: Landwirte unterstützen Brauer mit bewegender Aktion

In Pretzfeld haben Landwirte einen Brauer mit einer solidarischen Aktion unterstützt. Zuvor hatte der Inhaber von Nikl Bräu in einem emotionalen Video Kritik an dem Corona-Management von Söder und Co. geäußert.