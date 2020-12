Wer in diesen Tagen bei Klaus Thormann anruft, hört erst einmal ein Seufzen am Telefon. Seit 2011 war Thormann Mitglied im Seniorenbeirat, zunächst stellvertretender Vorsitzender, seit 2014 Vorsitzender des Seniorenbeirates. In diesem Jahr wurde er nicht mehr in den Beirat gewählt. "Ich fühle mich durchaus abgesägt", sagt er.