Zum Jahresbeginn 2021 wird Lorenz Deutsch die Leitung des neu geschaffenen Forchheimer Kulturamts übernehmen. Dies hat die Stadt Forchheim am Dienstag, 22. Dezember 2020, bekannt gegeben.

Lorenz Deutsch (34) ist in Forchheim seit 2008 als künstlerischer Leiter des Jungen Theaters Forchheim bekannt. Der Theater- und Medienwissenschaftler holte das vielbeachtete Kulturhighlight ZirkArt-Festival nach Forchheim. Deutsch beschäftigte sich zudem in den vergangenen Jahren als Teil eines Teams mit der Entwicklung des Kulturentwicklungsplanes der Stadt.

Deutsch wurde in einem Bewerbungsverfahren vom Stadtrat ausgewählt. Der neue Kulturamtsleiter habe neben seiner fachlichen Qualifikation vor allem mit seiner umfangreichen Vernetzung und jahrelangen Erfahrung - auch als Akteur - im lokalen und überregionalen Kulturbereich überzeugt, heißt es in der Pressemitteilung. "Wir freuen uns sehr, dass mit Lorenz Deutsch ein Kenner der Forchheimer Kulturszene und leidenschaftlicher Kulturmacher dieses Amt ausüben wird", begrüßt Bürgermeisterin Annette Prechtel (FGL) die Entscheidung des Stadtrates.

"Aufbruchstimmung vieler Kulturschaffender wieder zum Leben zu erwecken"

Prechtel betont, dass es nun darauf ankomme, die durch den Kulturentwicklungsprozess entstandene "Aufbruchsstimmung vieler Kulturschaffender wieder zum Leben zu erwecken" - was durch die Corona-Pandemie allerdings noch notwendiger und wesentlich komplexer geworden sei. "Der künftige Leiter der städtischen Kulturarbeit stammt aus der freien Kulturarbeit, kennt ihre Bedürfnisse und Anliegen sowie die Gegebenheiten vor Ort und sprüht vor Ideen." Maßgeblich beteiligt an der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplanes der Stadt laute Deutschs Motto nun "vom Plan zur Tat". Gemäß diesem Motto werde Deutsch ab Januar "die Ärmel hochkrempeln und in seiner neuen Rolle die kulturelle Entwicklung in unserer Stadt vorantreiben", ist sich Prechtel sicher.

Zum 1. Oktober 2020 wurden im neuen Referat 4 "Kultur und Gesellschaft" alle Tätigkeiten, die einen Bezug zu Kultur, Ehrenamt, Bildung, Gesellschaft und Generationen haben, gebündelt: Hier sind seitdem das Pfalzmuseum Forchheim, das Stadtarchiv, die Stadtbücherei, das Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales und ein Veranstaltungsamt in Gründung angesiedelt. Vor allem aber wurde im Referat 4 ein eigenes Kulturamt angelegt, ein Novum in der Stadt Forchheim. Dieses Kulturamt soll Kulturschaffende, Ehrenamtliche und Kulturträgerinnen und -träger vernetzen, bei ihrer Arbeit unterstützen sowie eigene Akzente setzen.

Mit der personellen Besetzung des Kulturamtes sei ein weiterer entscheidender Schritt zur Gründung des Referates 4 "Kultur und Gesellschaft" getan. Schon im Oktober wurde innerhalb der Stadtverwaltung das Referat "Kultur und Gesellschaft" eingerichtet und Gabriele Obenauf, die langjährige und bewährte Leiterin des Amtes für Jugend, Bildung, Sport und Soziales, mit der Referatsleitung betraut.