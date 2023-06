Landkreis Forchheim: "Stadtradeln" beginnt am Sonntag - was es mit dem Wettbewerb auf sich hat

Der Landkreis Forchheim beteiligt sich in diesem Jahr vom 18.06. bis zum 08.07.2023 zum zweiten Mal an den Radaktionswochen "Stadtradeln" – dem Wettbewerb für Radförderung, Klimaschutz und Gesundheit. Im letzten Jahr sind während der drei Aktionswochen 1.500 Menschen mitgeradelt und haben gemeinsam in 50 Teams 190.000 km erradelt. Wie das Landratsamt Forchheim erklärt, setzt der Landkreis auch für die diesjährigen Aktionswochen auf eine hohe aktive Teilnahme in der Region.

Das Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem der Radverkehr im Fokus steht und gefördert werden soll. All diejenigen, die im Landkreis Forchheim (inkl. Stadt Forchheim) wohnen, arbeiten, Mitglied eines Vereins oder Mitglied des Kommunalparlamentes sind, können mitmachen und während der dreiwöchigen Aktion so viele Kilometer wie möglich mit dem Rad zurücklegen. Auch Schülerinnen und Schüler können wieder beim parallel laufenden Wettbewerb Schulradeln mitmachen. Erstmalig tritt auch der Markt Neunkirchen a. Br. eigenständig beim Stadtradeln an.

Ziel des Stadtradelns ist es, möglichst viele Menschen dazu zu animieren, im Alltag und in der Freizeit auf das Rad als Verkehrsmittel zu setzen, nicht nur während der drei Wochen sondern auch darüber hinaus. Außerdem haben Teilnehmende die Möglichkeit, über die Meldeplattform RADar! aktiv zur Verbesserung der Radinfrastruktur beizutragen. Mit Hilfe von RADar! kann auf problematische Stellen für den Radverkehr aufmerksam gemacht werden. Die Funktion steht in der Stadtradeln-App oder im Online-Portal zur Verfügung.

„Der Landkreis möchte mit seiner Teilnahme am Stadtradeln ein Zeichen für die Bedeutung des Radverkehrs setzen. Denn Radfahren schützt nicht nur das Klima, sondern auch unsere Umwelt. Zudem bringt es mehr Bewegung in den Alltag und fördert somit die Gesundheit und die Lebensqualität“, so Landrat Hermann Ulm.

Egal ob privat oder beruflich, im Landkreis oder auch im Ausland, ob Kurz- oder Langstrecke – jeder Radkilometer zählt. Die aktivsten Radelnden werden mit attraktiven Preisen ausgezeichnet. Mitmachen kann man, indem man sich kostenfrei unter www.stadtradeln.de/landkreis-forchheim registriert. Danach radelt man einfach los und trägt die Radkilometer online ein, trackt sie per Stadtradeln-App oder trägt sie händisch in einer Liste ein. Eine Teilnahme ohne Internetzugang ist auch möglich.

Begleitet werden die Aktionswochen von einem vielseitigen Rahmenprogramm: Von Vorträgen, einer Klima-Ausstellung, einer Entdeckungsreise durch die Streuobstwiese über diverse Radtouren bis hin zu Fahrtechniktrainings, einem Radlerstammtisch, Bücher-Thementischen und einem Autorinnengespräch zum Buch „Familienradtouren in Franken“ ist für jede und jeden etwas mit dabei.

Informationen zu den genauen Spielregeln, der Registrierung, den Ergebnissen, dem Rahmenprogramm etc. findet man unter www.stadtradeln.de/landkreis-forchheim oder beim Klimaschutzmanagement des Landkreises Forchheim.