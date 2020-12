Bei Christina und Fabian Müller (alle Namen geändert) aus Igensdorf kehrt ein Funken Hoffnung ein. "Wir hoffen und beten, dass er Weihnachten zu Hause sein darf", sagt Christina Müller. Zumindest die finanzielle Not des jungen Ehepaares aus Igensdorf ist nach einem Spendenaufruf des Fränkischen Tages Forchheim etwas gelindert.

Rückblick: Seit einem Jahr kämpft Fabian Müller gegen die heimtückische Krebserkrankung Leukämie. Es folgten eine Stammzellentransplantation, Chemo- und Strahlentherapien, viele und lange Krankenhausaufenthalte. Zuletzt hat sein Körper die transplantierten Stammzellen abgestoßen. Weil der 31-Jährige deshalb wieder im Krankenhaus liegt, führt seine Frau Christina die Gespräche mit dem FT. Beiden ist ihre finanzielle Not unangenehm, sie möchten deshalb lieber anonym bleiben. Die echten Namen des Ehepaares liegen der Redaktion natürlich vor.

"Es fehlt komplett am Lebensunterhalt"

Seit dem letzten Gespräch mit Christina Müller ist ein Monat vergangen. Mittlerweile darf Fabian Müller sein Isolierzimmer im Erlanger Uniklinikum schon wieder stundenweise verlassen, "um zu sehen, wie er es im Alltag schafft", sagt seine Frau. Vor einigen Tagen durfte der Patient sogar für ein paar Stunden nach Hause. "Damit er wieder Kraft hat, zu leben."

Weil Fabian Müllers Körper Mitte Oktober die transplantierten Stammzellen abgestoßen hat, wurde er mit hoch dosiertem Cortison und Morphium behandelt, bekam zwei Mal wöchentlich eine Blutwäsche. Das Cortison sei mittlerweile reduziert worden, sagt seine Frau, die Blutwäsche sei aber weiterhin regelmäßig nötig. Wie es genau weitergeht, könnten die Ärzte noch nicht sagen. "Wir haben Hoffnung, dass es aufwärts geht", sagt Christina Müller.

Zu dem ständigen Kampf ums Überleben kommen für das junge Paar finanzielle Sorgen hinzu: Weil das Immunsystem von Fabian Müller komplett heruntergefahren ist, kann die geringste Pilz- oder Bakteriensammlung in Möbeln oder Kleidung zur Gefahr werden. Ein Teppichboden kann zur Todesfalle werden. Auf dringenden ärztlichen Rat hin hat sich das Paar deshalb ein neues Sofa, neue Matratzen und eine neue Waschmaschine kaufen müssen. Dazu kommen Kosten für Medikamente, Fahrtkosten zur Klinik, Parkgebühren. "Es fehlt komplett am Lebensunterhalt." Christina und Fabian Müller sind deshalb auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Familienkrebshilfe Sonnenherz mit Sitz im oberbayerischen Mauern hat die Redaktion auf das Schicksal der beiden aufmerksam gemacht.

Spenden werden für Heizöl verwendet

Der FT Forchheim hat dann über den Spendenverein "Franken helfen Franken" der Mediengruppe Oberfranken (siehe Infobox) Spenden für das junge Ehepaar gesammelt. Viele Menschen in der Region Forchheim und darüber hinaus haben Anteil am Schicksal der Familie genommen und gespendet. Ein Teil der Spendensumme soll den Beiden in den nächsten Tagen bereits überwiesen werden. Die Spendenaktion läuft natürlich weiterhin. Von dem gespendeten Geld will Christina Müller nun zuerst die Rechnung für Heizöl und eine Autoreparatur bezahlen. Auch die Rechnung für das neue Sofa steht noch aus. Auf dem möchte das Ehepaar zumindest ein paar Stunden Weihnachten gemeinsam verbringen, sagt Christina Müller. "Das wäre mein größtes Geschenk."

So können Sie dem Ehepaar aus Igensdorf weiterhin helfen:

Spendenverein: Die Mediengruppe Oberfranken (mgo) erreicht über ihre lokalen Zeitungen, wie beispielsweise den Fränkischen Tag, sowie digitale Informations- und Service-Portale jeden Tag rund 600 000 Menschen. Außerdem ist die mgo mit Tochterfirmen wie mgo360, mgo Fachverlage oder mgo Digital Ventures als Multimediaunternehmen breit aufgestellt. Diese Vielfalt nutzt die Unternehmensgruppe, um mit dem Spendenverein "Franken HELFEN Franken" seit 2009 Hilfsbedürftige in ganz Franken zu unterstützen. Alle Spenden gehen zu 100 Prozent an in Not geratene Menschen oder gemeinnützige Organisationen und Projekte in der Region. Die Verwaltungskosten übernimmt die mgo. Insgesamt wurden seit der Gründung 2009 deutlich über eine halbe Million Euro von Franken HELFEN Franken vergeben.

Wer spenden möchte, findet hier das Spendenkonto: