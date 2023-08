Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, haben beim diesjährigen Stadtradeln bereits die Kindergartenkinder fleißig in die Pedale getreten und den Landkreis Forchheim auf dem Rad erkundet. Die „Kleinen“ haben somit einen bemerkenswerten Beitrag zum Klimaschutz und für die eigene Gesundheit geleistet – diese ganz besondere Leistung wurde mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Die Vorschulkinder der Kita St. Laurentius in Wimmelbach radelten eine Woche lang gemeinsam mit Frank Wessel vom ADFC und sammelten Radkilometer für die Stadtradeln-Statistik. Beim Besuch der Kindergartengruppe erzählten die Radfahrer stolz, was sie in der Radwoche erlebt und gelernt haben – aufs Rad aufsteigen und absteigen, sicher geradeaus und Kurven fahren und das auf ganz unterschiedlichen Weguntergründen von Asphalt bis Schotter, Straße überqueren, das eigene Rad sicher abschließen, und vieles mehr.

Um wieder Kraft zu tanken, wurden immer wieder Pausen auf dem Spielplatz mit Snacks und Getränken eingelegt, sodass anschließend die Radtour fortgesetzt werden konnte. In den Gesichtern der Kinder war die Freude, die das Radfahren bereitet hat, nicht zu übersehen.

Neben der Kita in Wimmelbach haben auch die Kindergartenkinder der Kindertagesstätte SieKids Schatzkiste und des Gerhardinger Kinderhauses die Radaktionswochen des Landkreises Forchheim durch zahlreiche erradelte Kilometer unterstützt. Insgesamt haben die Kindergartenteams mehr als 3.000 Kilometer während des dreiwöchigen Aktionszeitraumes gesammelt – eine wirklich tolle Leistung!

Weitere Informationen findet ihr unter: www.stadtradeln.de/landkreis-forchheim oder beim Klimaschutzmanagement sowie der Gesundheitsregionplus des Landkreises Forchheim.