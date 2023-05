Landkreis Forchheim: Für Engagement und Bewirtschaftung - wer den Nachhaltigkeitspreis erhielt

Wie das Landratsamt Forchheim berichtet, erfolgte die Verleihung des Umweltschutz- und Nachhaltigkeitspreises 2023 des Landkreises Forchheim in diesem Jahr im Rahmen des Synergie Energie- und Nachhaltigkeitsfestival. Landrat Hermann Ulm verlieh die Preise an die Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz e.V. und Waldbesitzervereinigung Kreuzberg e.V., sowie Frau Barbara Cunningham (Bürger für Bürgerenergiegenossenschaft, Energie- und Klima-Allianz Forchheim) und die Apfelsekterzeugergemeinschaft Charlemagner.

„Die Vergabe des Preises dient der Förderung des Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstseins im Landkreis“ so Landrat Hermann Ulm. Geehrt werden können Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen welche sich um den Schutz der Umwelt im Landkreis verdient gemacht haben und machen. Eine Neuerung der diesjährigen Preisverleihung war die Überreichung eines Preises, der in der Holzwerkstatt der Lebenshilfe Forchheim gefertigt wurde. Angelehnt an den Baum des Jahres 2023, die Moor-Birke, stellt der Preis ein Birkenblatt dar.

Die beiden Waldbesitzervereinigungen Fränkische Schweiz e.V. und Kreuzberg e.V. wurden für ihr Engagement in der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und den Erhalt und die Pflege des fränkischen Waldes geehrt. Die fachliche Information der Waldbauern und der aktuell geforderte Waldumbau von Nadelwald zu Laub- und Mischwald ist von großer Bedeutung und wird von den Vereinigungen mit Unterstützung der Förster besonders gefördert.

Frau Barbara Cunningham erhielt den Umweltschutz- und Nachhaltigkeitspreis für ihren persönlichen Einsatz und ihr anhaltendes Engagement für den Klimaschutz und für die Erhöhung des Anteils regenerativer Energien im Landkreis. Als Mitbegründerin der „Bürger für Bürgerenergiegenossenschaft“ mit Sitz in Neunkirchen am Brand und als engagiertes Mitglied der Energie- und Klima-Allianz Forchheim betreibt sie Öffentlichkeitsarbeit für den Klimaschutz und informiert, wie wir unsere Zukunft nachhaltiger gestalten können.

Die Erzeugergemeinschaft Charlemagner wurde für Engagement in der Herstellung qualitativ hochwertiger und regionaler Produkte und dem Erhalt der Streuobstbestände im Landkreis Forchheim geehrt. Sie gründete sich 2011 um eine bessere Verwertung des Streuobstes in der fränkischen Schweiz zu gewährleisten und gemeinschaftlich den Apfelsekt „Charlemagner“ zu vermarkten. Das edle Produkt wird im Champagner-Verfahren hergestellt und ist „ein tolles Aushängeschild für unseren Obstlandkreis Forchheim“, so Landrat Hermann Ulm.

Der Umweltschutz- und Nachhaltigkeitspreis ist mit einem Preisgeld von 1.500 € dotiert und wurde zu gleichen Teilen auf die diesjährigen Geehrten aufgeteilt.