Kreis Forchheim: unterschiedliche Vorgaben für Baugrundstücke auf der Tal- und Bergseite

In einer Sondersitzung beschlossen die Gemeinderäte aus Wiesenthau einstimmig die erste Änderung für den Bebauungsplan des Baugebietes "Binzig". Das war nötig gewesen, da das Landratsamt Forchheim empfohlen hatte, einige Stellen, die Spielraum für Interpretationen zugelassen hatten, zu konkretisieren. In der Sitzung vor der Sommerpause hatten die Räte deshalb beschlossen, das Ingenieurbüro Weyrauther mit den Änderungen zu beauftragten. In die Sondersitzung war nun Max Brust, Geschäftsleiter des Ingenieurbüros, gekommen, um die neuen textlichen Festsetzungen vorzustellen. "Bei der Höhenlage der Gebäude hat sich geändert, dass für die talseitig der Straße liegenden Häuser die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses mit maximal 30 Zentimeter über der Straßenoberkante festgesetzt wird", trug er vor. Für die bergseitig der Straße liegenden Häuser wird die Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens des Erdgeschosses auf maximal 30 Zentimeter über dem natürlichen Gelände festgesetzt. "Das ist jetzt genauer mit den Bezugspunkten", erklärte Brust.