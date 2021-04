Ein 14-Jähriger wurde bei einem Unfall in Neunkirchen am Brand schwer verletzt. Der Junge und ein 15-Jähriger fuhren am Montag (26.04.2021) mit ihren Fahrrädern nebeneinander auf dem Radweg in der Erlanger Straße. Wie die Polizei Forchheim mitteilte, stießen sie dabei zusammen.

Der Grund für den Zusammenstoß ist noch unklar. Beide Jugendlichen stürzten - keiner der beiden trug einen Helm. Der 14-Jährige erlitt schwere Verletzungen, vor allem am Kopf.

Radfahrer stoßen zusammen: Jugendlicher (14) im Kreis Forchheim schwer verletzt

Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Verletzten. Nachdem die Einsatzkräfte vor Ort angekommen waren, fuhr der 15-Jährige unerlaubterweise weiter.

