Kreis Forchheim: Bürgerbus für 20 Cent pro Kilometer zu mieten

Bevor Hausbesitzer in der Ortsmitte von Eggolsheim Fördergelder für die Sanierung bekommen, müssen Verwaltung und Marktgemeinderäte entsprechende Regeln festlegen. "Jetzt sind es Richtlinien, keine Satzung", fasste Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) die wesentliche Neuerung des zweiten Entwurfes zu den Gestaltungsrichtlinien zusammen. Damit setze die Verwaltung auf Kooperation, Freiwilligkeit und Motivation der Eigentümer, führte Schwarzmann weiter aus. Wer sanieren möchte, soll eine kostenlose Beratung bekommen. Der künftige Leitfaden soll mit vielen Bildbeispielen durch die Richtlinien führen und diese erläutern.

Die Förderung sei nicht befristet, versicherte Claus Schwarzmann auf die Frage von Ulrike Nistelweck (FW), die wissen wollte, wie lange es diese Förderung gebe. "Wir legen jedes Jahr fest, wie viel Geld wir im Haushalt dafür einstellen", präzisierte Schwarzmann. Verfüge die Kommune allerdings über keine Mittel, mit denen sie Sanierungen fördern kann, gibt es auch keine Fördermittel von der Bezirksregierung. Die Marktgemeinderäte votierten einmütig für die Entwürfe der Gestaltungsrichtlinien und das Ortssanierungsprogramm für die Ortsmitte Eggolsheim. In Kraft treten diese Entwürfe jedoch erst, wenn der entsprechende Gestaltungsleitfaden erstellt und mit der Regierung von Oberfranken abgestimmt und beschlossen ist.

Dorferneuerung in Drosendorf

Das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberfranken hat die Zuwendungen für die Dorferneuerung in Drosendorf bewilligt, teilte Bürgermeister Claus Schwarzmann mit. Damit gibt es insgesamt 797.131 Euro an Zuschüssen für die Gesamtkosten in Höhe von 1.666.000 Euro. Lediglich die Kosten für die Straßenbeleuchtung und die 282.000 Euro für die FTTX-Leerrohre (Glasfaser) müssen von der Marktgemeinde selbst gestemmt werden. Weil Wolfgang Nagengast (OEB) die hohen Kosten für die Leerrohre monierte, erläuterte der Geschäftsleiter der Verwaltung, Stefan Loch, dass nicht nur die Strecke an sich relativ lang sei, sondern auch viele Hausanschlüsse bis zu zwei Meter in die jeweiligen Grundstücke gelegt werden müssten. "Der Preis ist noch nicht endgültig", wies Schwarzmann darauf hin, dass für diese Leistung noch keine Ausschreibung stattgefunden habe. Die Maßnahmen in Drosendorf sollen im kommenden Jahr beginnen.

Bürgerbus für Vereine

In Eggolsheim steht ein neuer Bürgerbus künftig für Vereine, Sportgruppen und andere Gemeinschaftsfahrten zur Verfügung. Finanziert wurde das Fahrzeug mit Unterstützung von 10.000 Euro aus dem Regionalbudget der Allianz "Regnitz-Aisch". Für 20 Cent pro Kilometer zuzüglich Mehrwertsteuer wird der Mercedes vermietet, informierte der Bürgermeister. Diesbezügliche Anfragen und Buchungen sollen über die Liegenschaftsverwaltung der Marktgemeinde abgewickelt werden. Die Nutzungsvereinbarung mit der Kilometerpauschale wurde von den Marktgemeinderäten einstimmig verabschiedet.

Die Finanzen

Zusammenfassend lässt sich über den Zwischenbericht des Haushaltsjahres der Finanzverwaltung sagen, dass die Gewerbesteuer einiger Unternehmen sinken werden. "Diese Mindereinnahmen werden voraussichtlich von anderen Unternehmen kompensiert", prognostizierte Schwarzmann. Allerdings könne er noch keine Aussage darüber treffen, ob und wie sich die Kurzarbeit auf die Steuereinnahmen auswirken wird.

Die Dienstaufwandsentschädigung des Bürgermeisters bleibt in der bisherigen Höhe von 620,74, die Fahrtkostenentschädigung sinkt dank der günstigen Tarife für das E-Fahrzeug von 350 auf 300 Euro. Der Zweite Bürgermeister erhält künftig eine Dienstaufwandsentschädigung von 700 Euro brutto, der Dritte Bürgermeister 500 Euro brutto, beschlossen die Marktgemeinderäte.

Bürgerversammlung in Bammersdorf

Am Donnerstag, 9. Juli, werden die Ortssprecher gewählt, um 19 Uhr im Drügendorfer Schützenheim, um 20 Uhr im Schützenheim Tiefenstürmig. Am Donnerstag, 16. Juli, findet in der Eggerbachhalle Eggolsheim die Bürgerversammlung Bammersdorf zum Thema Wohnbauprojekt statt.