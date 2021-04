Tierquälerei in Oberfranken: In Hausen wurde eine Katze angeschossen. Kater Simba wurde mit einem Luftgewehr verletzt. "Das ist eigentlich ein reiner Wohnort, wer schießt denn da am helllichten Tag auf eine Katze", fragt Bianca Strunz, die Besitzerin des Katers. Zuerst dachte sie an eine Zecke, doch dann fand sie ein Projektil in der Wunde ihrer Katze.

Am Freitag (9. April 2021) hatte Bianca Strunz wie gewöhnlich mit ihren zwei Katzen früh am Morgen das Haus verlassen. "Sie sind auch nie weit weg von unserem Grundstück und kommen alle halbe Stunde mal wieder rein." Schon zwischenzeitlich fiel ihr auf, dass ihr Kater sich übermäßig putzt. "Das ist mir erstmal nicht so spanisch vorgekommen, die machen das ja andauernd."

Kater Simba in Hausen angeschossen: "Ich hoffe, dass derjenige Angst bekommt"

Am Abend rief Strunz ihre Katzen wie gewohnt zum Abendessen. Kater Simba war jedoch schon in der Wohnung. "Er hatte sich schon in einem Zimmer verschanzt und leckte sich immer wieder über die gleiche Stelle. Ich dachte erstmal an eine Zecke", erklärt die Katzenbesitzerin. Als sie über die Wunde fasste, fühlte sie jedoch etwas metallartiges unter der Haut ihres Katers. "Wir haben es mit der Pinzette rausgeholt und festgestellt, dass es sich um ein Projektil handelt", erzählt sie.

Strunz ist schockiert: "Sowas verstehe ich einfach nicht", sagt sie. Wie es dazu kommen konnte, kann sich die Katzenbesitzerin nicht erklären. "Zu mir hat noch nie jemand gesagt, dass die Katzen ihn irgendwo stören würden." Am darauffolgenden Tag erstattete Strunz Anzeige bei der Polizei. "Sie haben die Anzeige aufgenommen", erklärt sie. "Das Projektil an sich ist schon viel zu klein." Strunz befürchtet, dass der Täter nicht gefasst wird: "Ich glaube nicht, dass wir jemanden finden. Aber ich hoffe, dass derjenige zumindest Angst bekommt, dass er das nicht mehr macht."

Der Tierarzt gab indes Entwarnung: "Die Wunde ist zum Glück nur oberflächlich." Dem Kater gehe es soweit gut. "Er spielt auch schon wieder, aber will eben einfach nach draußen." Solange Simba wegen der Verletzung eine Halskrause trägt, ist das jedoch nicht möglich. "Das ist für ihn fast schlimmer als die Wunde selbst." Falls sich noch jemand finden sollte, der am Freitag etwas Verdächtiges in der Nähe der Güssbettstraße in Hausen gesehen hat, solle er sich doch bitte bei der Polizei melden.