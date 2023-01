Ein 48-jähriger Mann zündete in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer in einem nicht angeschlossenen Ofen an. Das provisorische Ofenrohr leitete er hierzu in Richtung des Fensters. Infolge der größeren Rauchentwicklung wurden die Bewohner vorsorglich aus dem Gebäude gebracht - es wurde niemand verletzt. Dies teilte die Polizei Ebermannstadt mit.

Der Verursacher gab an, er habe mit der Aktion Heizkosten sparen wollen.

Der Ofen wurde durch die Feuerwehr entfernt. Bei der Befragung des Mannes wenige Stunden später, bedrohte er seinen Nachbarn und verhielt sich derart aggressiv, dass er in Gewahrsam genommen werden musste, weil er sich gar nicht mehr beruhigte.

Im Anschluss verbrachten ihn die Beamten ins Klinikum am Michelsberg nach Bamberg.

