Gößweinstein vor 42 Minuten

Brand

Feuerwehr-Großeinsatz in der Fränkischen Schweiz: Wohnhaus brennt vollständig aus

In Gößweinstein ist ein Wohnhaus am Samstagnachmittag (22.05.2021) aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Rund 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, doch es gab wenig zu retten.