Der Mord an Christian Trautner liegt 20 Jahre zurück, doch das Gedenken an den Polizisten aus Hausen ist bis heute äußerst lebendig geblieben. Das zeigten die Weggefährten Trautners und die Bürger aus Bubenreuth, insgesamt rund 300 Menschen, die am Montag in die Frankenstraße kamen. Sie wollten bei der Enthüllung eines Gedenksteines dabeisein, der an die Tatnacht vom 12. Oktober 2000 erinnert.