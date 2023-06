Ebermannstadt: Kultkneipe "Bierbrunnen" hat neue Betreiberin

Regionales Angebot steht im Vordergrund

steht im Vordergrund Räumlichkeiten und Speisekarte wurden verändert

Ziel: Treffpunkt für Alt und Jung schaffen

Als im März 2023 die letzte Pächterin des "Bierbrunnens" aufhörte, machten sich viele Sorgen, dass dies das Aus der Kultkneipe in Ebermannstadt sei. Doch das Bangen hat ein Ende: Am Mittwoch (7. Juni 2023) eröffnet die neue Betreiberin Suzan Vogler die beliebte Gaststätte mit einigen Veränderungen wieder.

Für neue Betreiberin geht Traum in Erfüllung: "Jahrelang von eigener Gastro geträumt"

Als Suzan Vogler mitbekam, dass der "Bierbrunnen" eine neue Betreiberin sucht, bot sich ihr die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen: "Ich habe jahrelang von einer eigenen Gastro geträumt", erklärt sie gegenüber inFranken.de. Doch auch für ihre Kinder habe die 44-Jährige die Gaststätte übernommen: "Mir ist aufgefallen, dass es für meine beiden Kinder gar keine Möglichkeit in Ebermannstadt gibt, sich mit Freunden zu treffen, zu unterhalten und etwas zu trinken. Das hat mich angetrieben, der jungen Generation so etwas zu ermöglichen, wie ich es früher auch hatte."

Denn die gebürtige Ebermannstädterin sei als Jugendliche selbst "fast jeden Tag" im "Bierbrunnen" gewesen, den es schon seit den frühen Achtzigerjahren gebe. "Durch die Übernahme habe ich für mich, und sicher auch viele andere Ebermannstädter, ein Stück Nostalgie wiederbelebt. Früher war ich Gast, jetzt bin ich Wirtin". Erfahrung habe sie im Gastronomie-Bereich reichlich gesammelt, denn sie hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau hinter sich und habe schon immer nebenbei in der Branche gearbeitet.

"Die Räumlichkeiten haben wir nur renoviert und nicht umgebaut, denn vom Look ist die Kneipe eigentlich schon perfekt, so wie sie ist. Wir haben vieles in Schuss gebracht, was eben über ein paar Jahrzehnte so anfällt", erklärt Suzan Vogler. Jetzt ist die Kneipe bereit zur Eröffnung am Mittwoch (7. Juni 2023), ab dann soll der "Bierbrunnen" von Montag bis Sonntag ab jeweils 18 Uhr geöffnet sein.

Veränderte Speisekarte und Fortführen einer Tradition: Neue Pächterin setzt auf regionale Zusammenarbeit

Statt viel Gegrilltem und einer generell "fleischlastigen" Speisekarte, bietet Suzan Vogler jetzt unter anderem hausgemachte Burger, aber auch Alternativen für Veganer und Vegetarier an. Dabei sei für sie am wichtigsten, dass die verwendeten Produkte aus der Region kommen. "Die Burgerpatties kommen vom Angushof Dittrich aus Rüssenbach, die Würste direkt aus der Nachbarschaft und das Bier natürlich auch aus Franken", erklärt die Betreiberin. Dabei sei der Name "Bierbrunnen" Programm, denn es werden insgesamt 4 verschiedene Biere angeboten.

Eine Besonderheit, das "Roggi-Spezial" möchte die 44-Jährige als "Tradition fortführen". Das warme Roggenbrötchen mit Schinken und Käse gebe es schon immer im "Bierbrunnen" und werde dann bestellt, "wenn man nach Schluss der warmen Küche nochmal Kohldampf hat", so Vogler.

Bereits vor der Eröffnung habe Suzan Vogler positive Rückmeldung von den Ebermannstädtern zu ihrer Kneipe bekommen: "Die Resonanz ist mega, die Leute freuen sich, dass es weitergeht. Ich habe auch schon viele Reservierungen aus verschiedenen Altersklassen." Das freue die Betreiber, denn das zeige, dass sie eine Gaststätte für Jung und Alt hat, in der sich alle wohlfühlen.

