Fränkische Schweiz: Verkaufsoffener Sonntag kann stattfinden

Der verkaufsoffene Sonntag am 13. September in Ebermannstadt kann stattfinden. Die Gewerkschaft Verdi hatte beim Landratsamt Forchheim eine Aufsichtsbeschwerde gegen die Stadt Ebermannstadt eingereicht, um diesen und den geplanten Jahrmarkt zu verhindern. Begründet war die Beschwerde unter anderem damit, dass "Läden einer Kommune nur sonntags öffnen dürfen, wenn es eine Veranstaltung gibt, die für den Sonntag prägend ist und für sich alleine genügend Besucher anzieht". Nach Auffassung der Gewerkschaft sei das zudem eine Großveranstaltung, die aktuell nicht stattfinden dürfe. "Wir bewerten das natürlich anhand der gesetzlichen Vorschriften", gibt Holger Strehl von der Pressestelle des Landratsamts Forchheim an. Das Landratsamt Forchheim werde gegen die Sonntagsöffnung nach Paragraf 14 des Ladenschlussgesetzes in Ebermannstadt nicht aufsichtlich vorgehen.