Fränkische Schweiz: So klingt die "Volxmusigg 3000"

"Jetzt bin ich der Einzige, der Text und Noten hat, und singe was ganz anderes", scherzt Referent und Musiker David Saam bei der Forchheimer Musikwoche "Volxmusigg 3000" in der Katholischen Landvolkshochschule Feuerstein in Ebermannstadt . Und Co-Referent Florian Ebert muss feststellen: "Des einzige harde B, was ich kann, is im Word ‚Bett‘!" Die Stimmung ist sehr gut und die Teilnehmer der Veranstaltung machen begeistert mit: Im Garten von Burg Feuerstein wird gesungen, getanzt, gewandert und abends am Lagerfeuer gesessen. In zwei Schulungsräumen teilen sich die 14 Gäste dann auf und machen Musik. "Bei uns gibt es keine falschen Töne. Denn manchmal sind die schrägen Sachen die schöneren", sagt David Saam und lacht. Denn schließlich funktioniere so Entwicklung und schließlich solle es ja allen Teilnehmern Freude bereiten. Weiter erzählt er, dass sein Vater Franz-Josef Saam die Forchheimer Musikwoche 1977 ins Leben gerufen und 25 Jahre lang geleitet hat: "Als Kind war ich dann ganz oft dabei, denn das war ein festes Event in der Familie."