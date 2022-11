Forchheim: "Winterzauber" im Kellerwald im Februar 2023

im "Erweiterung der Kellerwald-Saison" auf dem Annafest-Gelände

Bierkeller mit eigenen Programmen - Stadt kündigt Gespräche mit Wirten an

- Stadt kündigt an "Wintergrillen, Glühwein, Stockbrot, Live-Musik" - so lauten die Pläne

Neben dem Annafest, das traditionell Ende Juli startet, soll es auf den Forchheimer Kellern 2023 ein zusätzliches Programm geben - und das bereits im Winter. Am ersten Februarwochenende (4. und 5. Februar 2023) soll der Kellerwald "Winterzauber" verbreiten. Die gleichnamige Veranstaltung soll die Bierkeller in der kalten Jahreszeit aus dem Winterschlaf holen und "eine winterliche Atmosphäre auf den einzelnen Kellern" bieten, wie Nico Cieslar von der Stadt Forchheim gegenüber inFranken.de erklärt.

"Winterzauber" in Forchheim - das ist für die neue Veranstaltung im Kellerwald geplant

In den nächsten Wochen sollen Gespräche mit den Wirten des Kellerwaldes stattfinden. "Dort wollen wir festlegen, was konkret geboten werden soll", so Cieslar. Die Betreiber der Bierkeller sollen dazu selbst ein Programm bieten: "Wintergrillen, Glühwein, Stockbrot, Live-Musik und auch für Kinder soll etwas dabei sein", klärt der Leiter der Forchheimer Tourist-Information die Möglichkeiten.

Was genau umgesetzt wird, bestimmen jedoch die Wirte selbst. "Das gesamte Programm soll auf jeden Fall auf den Bierkellern selbst stattfinden, damit man eine Art Keller-Hopping betreiben kann." Buden und Fahrgeschäfte zwischen den einzelnen Kellern gibt es demnach nicht. Das Hauptziel sei es, den Kellerwald auch im Winter zu beleben und den Wirten die Möglichkeit zu geben, auch in der kalten Jahreszeit ihre Bierkeller zu öffnen.

Die Idee entstammt dem Tourismuskonzept, das Jahr für Jahr Maßnahmen für die Stadt Forchheim vorsieht. Die meisten Keller des Kellerwaldes, "bis auf eine handvoll Ganzjahres-Keller mit Hütten", sind über den Winter geschlossen - mit dem Forchheimer "Winterzauber" wird sich das im Februar 2023 jedoch ändern.