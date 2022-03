„Der lange Weg zu Wahrheit“ – Unter diesem Motto startet am 06. April 2022 um 19:00 Uhr die Auftaktveranstaltung 2022 zur Veranstaltungsreihe „Philosophisches Nachtcafe“ mit Dr. Jens Wimmers“ in der Stadtbücherei Forchheim in der Spitalstraße 3 in Forchheim. Die weiteren Termine des Nachtcafés finden am 18. Mai, am 01. Juni und am 29. Juni 2022 statt, so die Stadt Forchheim.

Der Eintritt ist frei – Spenden sind erbeten. Jedes Nachtcafé beginnt mit einem Kurzvortrag zum jeweiligen Thema von Dr. Jens Wimmers, Dozent für Philosophie an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg und Gymnasiallehrer für Deutsch, Geschichte, Philosophie und Ethik in Forchheim. Anschließend wird in Kleingruppen diskutiert.

Die Ergebnisse aus den Gruppen werden anschließend im Plenum vorgestellt und gegebenenfalls hinterfragt. Alle, die an philosophischer Überlegung interessiert sind, könnten sich in ungezwungener Atmosphäre mit dem Thema „Der lange Weg zu Wahrheit“ beschäftigen, so die Stadt. Inhaltlich geht es im April-Termin um Folgendes: „Es irrt der Mensch, solang er strebt“, heißt es, doch von der Suche nach Wahrheit wird er trotzdem nicht ablassen.

"Der Weg zur Wahrheit ist für uns scheinbar zu lang, wir kommen nur schrittweise voran, aber nicht ans Ziel. Trost liegt darin, dass wir immerhin auf dem richtigen Weg sind und uns der Wahrheit annähern. Ist das nun eine Enttäuschung oder eine gute Botschaft?" Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Regeln. Ein Voranmeldung ist erforderlich per E-Mail an: