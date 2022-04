Am Samstag, 07. Mai 2022, findet endlich wieder der Kinder- und Jugendflohmarkt des Kreisjugendrings Forchheim statt. Nach eigenen Angaben findet der Flohmarkt aufgrund der Baustellensituation in der Forchheimer Innenstadt vor dem Landratsamt (Am Streckerplatz 3 und in der Torstraße) statt.

Aufgrund des beschränkten Platzangebotes und zur besseren Organisation ist in diesem Jahr eine Anmeldung nötig! Diese ist bis spätestens 01.05.2022 per E-Mail an info@kjr-forchheim.de möglich. Wie der Kreisjugendring mitteilt, sind wichtige Informationen für die Anmeldung zwingend nötig: Vor- und Nachname, PLZ und Ort sowie eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse.

Zugang nur mit gültigen Anmeldungen möglich: Was für den Flohmarkt alles wichtig ist

Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Unvollständige Anmeldungen können leider nicht berücksichtigt werden. Die Plätze sind begrenzt. Alle genehmigten Stände erhalten durch den KJR eine offizielle Anmeldebestätigung, die berechtigt, am Flohmarkt teilzunehmen. Eine Teilnahme ohne Berechtigung ist nicht möglich.

Der Aufbau findet ab 07.00 Uhr statt und die Stände werden von Kreisjugendring-Ehrenamtlichen zugewiesen. Der Verkauf findet von 08.00 – 14.00 Uhr statt. Angeboten werden dürfen ausschließlich Kinder- und Jugendartikel – dies wird auch kontrolliert! Geeignet sind zum Beispiel: Spiel- und Sportgeräte, Musik sowie Bücher aus den Kinder- und Jugendzimmern oder Kinder- und Jugendklamotten.

Für die Stände fallen wie immer keine Standgebühren an. Tische müssen wie immer selbst mitgebracht werden. Allerdings dürfen diese eine Länge von 2 m nicht überschreiten! (Groß-) Eltern dürfen ihren Nachwuchs unterstützen. Wichtige Informationen werden nach Anmeldeschluss an alle Teilnehmenden per E-Mail verschickt.