Forchheim: Großes Interesse - Stadt präsentiert ihre "prominenteste Baustelle" virtuell

Wie die Stadt Forchheim berichtet, war und ist das Interesse der Bevölkerung an den öffentlichen Baustellen-Führungen durch das historische Forchheimer Rathaus riesig.

Nun lädt die Stadt alle Forchheimerinnen und Forchheimer sowie alle an Architektur Interessierten ein auf einen Drohnen-Flug durch Forchheims prominenteste Baustelle und präsentiert exklusive Einblicke, die aufzeigen, was hinter der verhüllten Fassade in ihrem künftigen „Haus der Begegnung“ alles passiert.

Das „Einchecken“ zum Rathausflug ist unter www.forchheim.de/rathaussanierung ganz bequem möglich und eine Bordkarte braucht man auch nicht. Die Stadt wünscht einen guten Flug. Zudem präsentiert die Stadt quartalsweise regelmäßig neue Fotos zum aktuellen Bauzustand auf ihrer Homepage unter www.forchheim.de.