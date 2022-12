Forchheim: "Besinnliche Stunde" in der Christuskirche - Kirchengemeinde lädt zu Konzert ein

Forchheim vor 2 Stunden

Weihnachtszeit

"Besinnliche Stunde" in der Christuskirche: Kirchengemeinde lädt zu Konzert ein

In der Christuskirche in Forchheim wird am Sonntag, 11. Dezember 2022, zu einer "besinnlichen Stunde" mit der Niederndorfer Saitenmusik eingeladen.