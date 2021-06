Die Straßenbaumaßnahme in der Luitpoldstraße in Forchheim wurde im November 2018 einstimmig im Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Forchheim beschlossen, betraf die Bereiche ab der Kreuzung an der Äußeren Nürnberger Straße und endete an der Wallstraße. Baubeginn war im Mai 2020, nachdem Corona-bedingt der ursprünglich im März 2020 angesetzte Baubeginn verschoben werden musste. Jetzt können sich Anwohner und Besucher auf das Ende freuen. Das teilt die Stadt Forchheim in einer Pressemitteilung mit.

"Ziel der Maßnahme war es, die Defizite im Bestand des Straßenzugs zu beheben und damit eine an den geltenden Richtlinien ausgerichtete, verkehrsgerechte Gestaltung der Luitpoldstraße sowie einen verkehrsgerechten Ausbau umzusetzen", heißt es. Bereits im Jahr 1998 fanden in der Luitpoldstraße Kanalarbeiten statt. Damals wurde aufgrund damals schon "schadhaften Straßenzustandes" nur eine provisorische Straßenwiederherstellung des Kanalgrabens geplant. Die benötigten Mittel für einen Ausbau konnten aus Haushaltszwängen heraus lange Zeit nicht bereitgestellt werden. Für das Jahr 2018 wurden schließlich Planungskosten im Haushalt eingestellt.

Heute gewährleiste die nun fertiggestellte Straße eine sichere Führung der Fußgänger*innen und Schüler*innen und besitze barrierefreie Querungsstellen an allen Einmündungen: "Die Entwässerung wurde verbessert, die Straßenbeleuchtung erneuert und Stadtbäume wurden neu gepflanzt. Die Gesamtkosten (ohne den noch zu gestaltenden Bereich am ehem. Kino) der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 1.650.000 Euro. Der Kostenrahmen wurde eingehalten."

Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD):„Die Herstellung einer durchgehenden Trennung der Verkehrsarten - fließender und ruhender Verkehr - und die Lenkung der Fußgänger*innen- und Schüler*innenströme verbessert die Verkehrssituation in der Luitpoldstraße deutlich. Mit dem Ausbau wurde eine optisch und funktional hochwertige Quartiersstraße geschaffen, die sich angemessen an die bestehende Gestaltung der Fußgängerzone Hauptstraße und den neu zu gestaltenden Paradeplatz anschließt."

Archäologische Funde im Straßenbereich vor dem ehemaligen Kino in der Wallstraße (ehem. C&A) veränderten den Bauablauf. Dieser Bereich in Forchheim werde aktuell neu beplant, die Umsetzung erfolge zu einem späteren Zeitpunkt.