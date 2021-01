Das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege stellt pflegenden Angehörigen FFP2-Schutzmasken kostenfrei zur Verfügung. Ausgegeben werden jeweils drei Masken für die Hauptpflegeperson, die beid er Abholung das Schreiben der Pflegekasse mit der Feststellung des Pflegegrades der bzw. des Pflegebedürftigen vorlegen muss. Abholorte sind die Feuerwehrhäuser am direkten Wohnsitz des Pflegebedürftigen (FF Buckenhof: Eisenstr. 4A; FF Adlitz: Adlitz 57; FF Rathsberg-Atzelsberg: Am Ziegelacker 1, Marloffstein; FF Marloffstein: Am Alten Brunnen 2A; FF Spardorf: Marloffsteiner Str. 2; FF Uttenreuth : Marloffsteiner Str. 12; FF Weiher: Bachstr. 1A). Abholtermine: Freitag, 29. Januar, 15 bis 18 Uhr, und Samstag, 30. Januar, 9 bis 12 Uhr. Die Übergabe soll möglichst kontaktlos und mit den mittlerweile bekannten AHA-Regeln vonstatten gehen. Die Feuerwehr hat hierzu ein Konzept ausgearbeitet. Die Masken können ab sofort unter https://service.vg-uttenreuth.de auch online angefordert werden. Die Auslieferung erfolgt per Post. Der Versand wird aber voraussichtlich erst nach den Ausgabeterminen zeitnah erfolgen. Eine persönliche Abholung im Rathaus sollte vermieden werden, da die Kontakte zu reduzieren sind, teilt die Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth mit. red