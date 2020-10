Der Mord an dem 31-jährigen Christian Trautner aus Hausen sorgte im Oktober vor 20 Jahren für bundesweites Aufsehen. Der Polizeihauptmeister war mit einem Kollegen in der Nachtschicht unterwegs gewesen. Als die Streifenbeamten am Fuße des Erlanger Burgbergs eine Routinekontrolle durchführen wollten, floh der Fahrer und konnte wenig später in Bubenreuth gestellt werden. Während die Streifenbeamten glaubten, nur einen flüchtenden Betrunkenen vor sich zu haben, handelte es sich in Wahrheit um den per Haftbefehl gesuchten schwerkriminellen Marcel E. aus Forchheim. Er eröffnete ohne Vorwarnung das Feuer auf die beiden Polizisten , tötete Christian Trautner und verletzte dessen Kollegen schwer.