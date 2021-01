Der Arbeitskreis Info-Offensive Klimaschutz des Landratsamtes setzt seine Vortragsreihe zu Energiethemen in Kooperation mit der VHS des Landkreises fort mit den Online-Vorträgen: Energetische Gebäudesanierung - Was, wann und wie?, Donnerstag, 4. Februar, 19.30 Uhr; Heizungsmodernisierung - Unser Haus braucht eine neue Heizung , Donnerstag, 11. Februar, 19.30 Uhr; Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren, Donnerstag, 18. Februar, 19.30 Uhr; Die Brennstoffzellenheizung - Wärme und Strom aus einer Anlage, Donnerstag, 25. Februar, 19.30 Uhr; Photovoltaik - Strom selbst erzeugen, speichern und selber verbrauchen, Donnerstag, 4. März, 19.30 Uhr; E-Autos , E-Bikes , Pedelecs - Die Zukunft fährt elektrisch , Donnerstag, 11. März, 19.30 Uhr; Heizen und Kühlen mit Wärmepumpe und Photovoltaik , Donnerstag, 18. März, 19.30 Uhr; Heizen mit Holz (Pellets, Stückholz, Hackschnitzel) und Solarthermie, Donnerstag, 25. März, 19.30 Uhr; Photovoltaik - Instandhaltung, Überwachung und Optimierung von Bestandsanlagen, Donnerstag, 15. April, 19.30 Uhr; Lüftungsanlagen in Alt- und Neubau - für allzeit gute Luft und Wohnräume ohne Schimmel, Donnerstag, 22. April,19.30 Uhr. Um Anmeldung (spätestens einen Tag vorher) unter klima@lra-fo.de oder 09191/861025 unter Angabe der E-Mail-Adresse wird gebeten. Infos auf www.lra-fo.de/klima "Termine", zu Förderprogrammen auf www.bafa.de/beg und www.kfw.de. red