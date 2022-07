Bei der Kontrolle eines Autos hat die Autobahnpolizei am Montagnachmittag (25. Juli 2022) auf der A73, am Parkplatz Regnitztal-West bei Eggolsheim, eine Machete und eine Sturmhaube in einem Kofferraum aufgefunden.

Laut Verkehrspolizeiinspektion Bamberg konnten die verbotenen Gegenstände sichergestellt werden. Der 32-jährige Fahrer wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.