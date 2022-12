Am Donnerstagabend (29. Dezember 2022) ereignete sich in Ebermannstadt ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Die Polizeiinspektion Ebermannstadt teilt mit, dass in den Vorfall ein E-Bike- und ein Autofahrer verwickelt waren.

Laut Polizei fuhr am Donnerstagabend ein 52-jähriger Mann mit seinem E-Bike bei Dunkelheit und Starkregen die Ramstertalstraße, in Ebermannstadt, bergaufwärts in Richtung Gößweinstein. Obwohl er sein Licht an seinem Rad eingeschaltet hatte, übersah ihn ein 84-jähriger Autofahrer und fuhr von hinten auf.

E-Bike-Fahrer wird von Auto erfasst und erleidet schwere Verletzungen

Dadurch geriet der E-Bike-Fahrer ins Stürzen und erlitt in der Folge schwere Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort kam er ins Krankenhaus nach Bamberg, der 84-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von 5000 Euro.

