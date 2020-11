In zwei Senioreneinrichtungen im Landkreis Forchheim gibt es bestätigte Corona-Fälle. In einer der zwei betroffenen Einrichtungen ist eine Person an Covid-19 gestorben. Das teilt Holger Strehl, Pressesprecher am Landratsamt Forchheim, am Donnerstag (19.11.2020) auf FT-Nachfrage mit.

Um welche Einrichtungen es sich genau handelt und wie viele Personen infiziert sind, darüber könne er keine Angaben machen, sagt Strehl.

Eine Angehörige einer Bewohnerin eines Forchheimer Pflegeheims, die anonym bleiben möchte (Name ist dem FT bekannt), berichtete von Coronafällen in einem Seniorenzentrum.

Dessen Leiter wollte am Donnerstag dazu auf FT-Anfrage keinen Kommentar abgeben. "Wir sagen nichts dazu", sagt er am Telefon kurz angebunden.

Zwei neue Todesfälle

Bereits am Mittwoch (18. November) hatte die Pressestelle des Landratsamtes Forchheim zwei weitere Todesfälle aus dem Landkreis Forchheim gemeldet. Die Zahl der an Covid-19 gestorbenen Personen ist damit von vier auf sechs gestiegen.

Kathrin Schürr, Pressesprecherin am Landratsamt, teilt mit: Eine der jetzt gestorbenen Personen sei in einem Klinikum außerhalb des Landkreises gestorben, die zweite Person in einer Senioren-Einrichtung im Landkreis. Über das Alter oder den genauen Herkunftsort der Verstorbenen könne sie keine Angaben machen.