Buckenhofen aktualisiert vor 11 Minuten

Brand

Ein Verletzter bei Brand im Zirkus: Feuer griff auf Tierunterstand über

In einem Zirkus in einem Forchheimer Ortsteil ist am späten Freitagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Dabei brannte offenbar ein Wohnwagen komplett aus. Der Besitzer des Wagens erlitt dabei Brandverletzungen.