Am Mittwochvormittag (23. August 2023) erledigte eine 47-Jährige ihre Einkäufe in einem Supermarkt in Neunkirchen am Brand (Landkreis Forchheim). Zuvor band sie noch ihren Hund, einen schwarz-braunen Zwergpinscher, mit einer Hundeleine an den vor dem Geschäft befindlichen Fahrradständern fest. Der Laden befindet sich laut der Polizeiinspektion Forchheim in der Straße "Zum Neuntagwerk".

Im Zeitraum zwischen 11.05 Uhr und 11.17 Uhr stahl ein bislang unbekannter Täter den Hund mitsamt der Leine. Der "Entwendungsschaden" beträgt laut Polizei rund 615 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl haben, sollen sich bei der Forchheimer Inspektion unter der Telefonnummer 09191/7090-0 melden.

Vorschaubild: © MabelAmber / pixabay.com