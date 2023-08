Am Donnerstagmorgen (10. August 2023) war ein 36-jähriger Trucker mit seinem Sattelzug auf der A73 in Richtung Nürnberg unterwegs, "als ihm seine Blase kräftig drückte". So berichtet die Verkehrspolizei Bamberg. Die A73 musste während der Bergungsarbeiten voll gesperrt werden.

"Es fiel ihm also nichts Besseres ein, als auf dem Seitenstreifen anzuhalten und mit seinen rechten Rädern dabei auch in den Grünstreifen zu geraten", beschrieb die Verkehrspolizei Bamberg. Sowohl die Wiese als auch das Bankett seien durch die heftigen Regenfälle der letzten Tage stark aufgeweicht und gaben unter dem Gewicht des Sattelzuges langsam nach.

Trucker verrichtet illegale Notdurft - er hält auf A73 an und sein Lkw versinkt

"Als er vom Verrichten der Notdurft zurückkehrte, hatte der Sattelzug schon Schräglage" und der Lkw kam aus eigener Kraft nicht mehr frei. Seine "verzweifelten Versuche" rückwärts aus dem Bankett zu fahren, fielen demnach anderen Verkehrsteilnehmern auf. Diese informierten die Polizei.

Die Polizei verständigte die Autobahnmeisterei und ein Abschleppunternehmen mit einem Kran, um den festgefahrenen Sattelzug professionell befreien zu können. Zuerst sperrten die Einsatzkräfte den rechten Fahrstreifen, um 7 Uhr sperrten sie für die Bergungsarbeiten die gesamte Fahrbahn.

Ob Flurschäden geltend gemacht werden, muss derzeit noch abgeklärt werden. Ein Bußgeld wegen verbotenem Parken auf der Autobahn und die Übernahme der zivilrechtlichen Kosten werden dem Trucker in Rechnung gestellt. Die Vollsperrung der A73 in Richtung Nürnberg wurde gegen 8.05 Uhr aufgehoben. Seit 8.25 Uhr sind wieder alle Fahrbahnen frei befahrbar.

Vorschaubild: © pixabay.com/Symbolbild