Das Königsbad Forchheim: Entspannung, Erholung und Spaß für die ganze Familie

Steigen die Temperaturen wieder an, ist das Freibad eine beliebte Anlaufstelle für Klein und Groß. Das Königsbad Forchheim bietet nicht nur einen riesigen Freibadpark, sondern auch ein Hallenbad sowie eine Saunalandschaft. Hier ist für jede*n etwas dabei. Wir stellen dir das Königsbad vor.

Kerndaten und alle Infos rund um das Hallenbad

Das Königsbad Forchheim ist ein Ort, den du zu jeder Jahreszeit besuchen kannst. Im Sommer bietet sich bei den hohen Temperaturen besonders das Freibad an, im Winter ist es eher in der Sauna am gemütlichsten. Das Hallenbad kann das ganze Jahr über zum Ort für Spiel und Spaß werden. Die verschiedenen Schwimm- und Familienbecken bieten sowohl Familien als auch Sportler*innen genügend Platz. Ob klein oder groß: Jede*r kann hier schwimmen, Spaß haben und entspannen. Wer nach etwas mehr Aufregung sucht, ist auf der 65 m langen High Speed Rutsche richtig. Das Königsbad hat auch eine der längsten Rutschen Nordbayerns zu bieten: Die Königsrutsche ist insgesamt 135m lang.

Die Schwimmbecken von 6 × 25m bieten Sportler*innen genug Platz, um frei zu schwimmen. Die Wassertemperaturen liegen hier konstant bei 28 °C. Eine Temperatur von 30 °C weisen die Lehrschwimmbecken auf. Von diesen können Nichtschwimmer*innen besonders profitieren. Bist du mit kleinen Kindern im Bad, ist das Familienbecken ideal für dich. Das Becken weist eine Temperatur von 32 °C auf und bietet Kindern bis zu sechs Jahren ein kleines Wasserparadies. Für dich als Elternteil gibt es Liegeflächen rund um das Familienbecken. Ein Wickelraum ist vorhanden. Ein Highlight ist das Erlebnisbecken, in welchem du dich mit Sitzdrüsen und Luftblasen sanft massieren lassen kannst. Das Warmbecken befindet sich im Außenbereich, kann allerdings auch in der Wintersaison bei 34 °C genutzt werden.

Hier die wichtigsten Fakten zum Königsbad:

Adresse: Käsröthe 4, 91301 Forchheim

Käsröthe 4, 91301 Forchheim Öffnungszeiten: täglich von 09:30 bis 21:00 Uhr

täglich von 09:30 bis 21:00 Uhr Telefon: 09191 3415660

09191 3415660 Preise für das Hallen- und Freibad: Tagestarif für Erwachsene 7 Euro, für Kinder und Ermäßigte 4,00 Euro. Die Familien-Tageskarte für Eltern mit eigenen Kindern kostet 17,50 Euro. Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr ist der Eintritt frei.

Tagestarif für Erwachsene 7 Euro, für Kinder und Ermäßigte 4,00 Euro. Die Familien-Tageskarte für Eltern mit eigenen Kindern kostet 17,50 Euro. Für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebensjahr ist der Eintritt frei. Webseite: https://www.koenigsbad-forchheim.de/

https://www.koenigsbad-forchheim.de/ Anfahrt: Vor dem Bad gibt es kostenlose Parkplätze.

Ein Einblick in den Freibadpark und die Saunalandschaft

Neben dem Hallenbad gibt es den großen Freibadpark. Das Freibad mit Park in der Nähe bietet eine angenehme Erfrischung und Platz für viele Abenteuer. Dir stehen unter anderem ein solarbeheiztes Nichtschwimmerbecken, ein Wasserspielgarten für die Kleinen und ein 50-Meter-Becken zur Verfügung. So kommt jede*r auf seine oder ihre Kosten. Die knapp 20.000 m² große Grünanlage ermöglicht es dir, dich zu entspannen oder zu spielen. Es gibt zahlreiche Sportmöglichkeiten wie ein Soccer-Feld, eine Beachvolleyball-Anlage und einen Basketball-Platz. Möchtest du im Freibad trainieren, kannst du das Team gerne vor Ort fragen, wann die optimalen Bedingungen gegeben sind. Das Team kann am besten abschätzen, wann die wenigsten Besucher*innen da sind, sodass du freie Bahn hast.

Der Freibadpark ist eines der Highlights. Bild: Königsbad Forchheim +2 Bilder

Bekommst du im Freibadpark Hunger, ist auch hier für dein Wohlbefinden gesorgt. Die Strandbar versorgt dich mit Getränken und verschiedenen Speisen, darunter Pizza, Salate, Pommes und Currywurst.

Suchst du im Bad eher nach Tiefenentspannung und weniger nach Action, ist die Saunalandschaft der richtige Anlaufpunkt für dich. Die verschiedenen Saunen haben eine Temperatur zwischen 60 und 95 °C und es werden unterschiedliche Aufgüsse angeboten. So gibt es unter anderem eine Kräuter-Sauna, eine Finnische Sauna und eine Erdsauna. Vor einem Besuch lohnt es sich, sich über die verschiedenen Typen zu informieren. Dein Saunaprogramm kannst du individuell gestalten. Du kannst dein Saunaerlebnis beispielsweise mit den Abkühl- und Fußbecken, Farb- und Aromatherapien oder dem Whirlpool variieren. Der Tagestarif für die Saunalandschaft beträgt 18 Euro für Erwachsene und 11,50 Euro für Kinder von 6 bis 15 Jahren.

Essensversorgung, Kindergeburtstage und Spezialangebote

Kommt bei dir im Hallenbad einmal der kleine oder große Hunger vom ganzen Schwimmen auf, steht dir das Bistro zur Verfügung. Hier gibt es diverse leichtere Speisen wie Antipasti, Panini und Salate. Für den etwas größeren Hunger gibt es Tagesgerichte wie Pizza und Pasta. Snacks aus der Eistruhe gibt es ebenso wie eine umfangreiche Getränke- und Kaffeeauswahl.

Einen stressfreien Kindergeburtstag kannst du ebenfalls im Königsbad Forchheim feiern. Es gibt für das Geburtstagskind und eine Aufsichtsperson freien Eintritt. Für jedes weitere Kind musst du 14 Euro bezahlen. Im Preis inbegriffen sind der Eintritt, Essen und Getränke. Es darf sich ein 0,5 l Getränk, ein Gericht und ein Eis ausgesucht werden. Du kannst direkt bei der Gastronomie buchen unter der Telefonnummer 09191 9504600.

Immer wieder gibt es aktuelle Events, über die du dich auf der Webseite informieren kannst. So hat beispielsweise am 02.07.2023 eine "Fun & Action Pool Party" stattgefunden und am 18.06.2023 ein Stadttriathlon im Freibadpark. Darüber hinaus gibt es zahlreiche verschiedene Kurse von Babyschwimmen über Schwimmabzeichen bis hin zur Wassergymnastik und Tauchkursen. Für jedes Alter gibt es ein passendes Angebot. Am besten informierst du dich online oder vor Ort darüber.

Fazit

Das Königsbad Forchheim bietet nicht nur Action, sondern auch Angebote für Entspannung. Je nach Jahreszeit und Belieben kannst du es dir im Freibadpark, im Hallenbad oder in der Saunalandschaft gemütlich machen. Für jede Altersklasse gibt es darüber hinaus regelmäßige Events und vielseitige Kurse im Angebot.