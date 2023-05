Auf 25 Wegen um die Welt - Wandern in all seinen Facetten

Christine Thürmer, die unter gleichgesinnten Wanderern nur noch unter dem Trailnamen "The German Tourist" bekannt ist, absolviert seit über zehn Jahren Langstreckenwanderungen, die sie rund um den Globus führen. Stets dabei im Mittelpunkt: atemberaubende Landschaften, spannende Kulturen und Menschen und ihre Geschichten. Nach ihrem Debütroman "Laufen. Essen. Schlafen."* und den beiden Spiegel-Bestsellern "Wandern. Radeln. Paddeln."* und "Weite Wege wandern"*, ist seit Anfang 2023 ihr viertes Buch "In 25 Tagen um die Welt" erhältlich.

Wanderführer mit Lagerfeuer-Romantik: Fehlanzeige

Auf 304 Seiten beschreibt die Spiegel Bestseller-Autorin ihre Erlebnisse auf 25 ausgewählten Wegen, die gleichzeitig 25 Kapitel bilden. Reine Wegbeschreibungen oder klischeebeladene Outdoorabenteuer sucht man in ihrem Buch vergebens. Stattdessen legt Christine Thürmer Wert darauf, aus der Ich-Perspektive zu erzählen und lässt persönliche Gefühle, Hintergrundinformationen zur regionalen Kultur oder spannende Geschichten mit Weggefährten in ihren Schreibstil einfließen.

Als erste übersichtliche Orientierung finden sich im Bucheinband Kartenausschnitte, in denen der Verlauf der Wege schematisch eingezeichnet ist. Anschließend gibt das Inhaltsverzeichnis erste Informationen zu den Wegen und Empfehlungen, für wen diese am besten geeignet sein könnten. Die einzelnen Wege werden schließlich in einzelnen Kapiteln, gegliedert nach Kilometerlänge, auf jeweils 10 bis 15 Seiten näher vorgestellt. Der Pilgerweg Berlin-Bad Wilsnack bildet mit 120 Kilometern den kürzesten aller beschriebenen Wege, der Sentiero Italia mit stolzen 4500 Kilometern das andere Ende der Speerspitze.

Zu Beginn eines jeden Kapitels sind Informationen zum Land, zur Länge, aber auch zum Schwierigkeitsgrad oder zur geeigneten Jahreszeit vorangestellt. Ein kurzes Einordnen der Tour erfolgt weiterhin nach Kriterien wie Natur- oder Kulturerlebnis oder auch special interests wie z.B. Schnupperpilgern, Wandern mit Esel oder Bier und Brotzeit. Am Ende des Kapitels folgt in Stichpunkten eine kurze Empfehlung, für wen der Trail am besten geeignet sein könnte. In der Mitte des Buches wartet eine 32-seitige Bilder-Collage, die mit beeindruckenden Bildern und Kurzbeschreibungen die jeweiligen Wanderungen übersichtlich charakterisiert und weitere Eindrücke liefert.

Die Region Franken nimmt ein komplettes Kapitel in ihrem Buch ein, in dem sie ihre Erlebnisse auf dem Frankenweg beschreibt. Die Autorin ist sichtlich stolz auf ihre Heimatregion und begeistert von der Wanderregion Franken. Ihre Homebase hat die 55-jährige Forchheimerin, wenn sie nicht gerade im Zelt schläft, zwar mittlerweile in Berlin, kommt aber weiterhin gerne für Familienbesuche oder zum Wandern nach Franken. Im Gespräch mit uns hat sie uns viele weitere spannende Einblicke gegeben und erzählt, worauf es beim Langstreckenwandern ankommt.

Mit 520 Kilometern Länge durchkreuzt der Frankenweg die beiden Regierungsbezirke Ober- und Mittelfranken und ist eine eher kürzere Tour für die Langstreckenwanderin. Der Fokus liegt auf der abwechslungsreichen Natur, Kultur und natürlich der Kulinarik. Für Christine Thürmer ist Franken eine der schönsten Regionen Deutschlands, wenn auch oder gerade weil sie oft unterschätzt wird und wenig Platz im klischeehaften Bild Bayerns findet. Trotz ihrer vieler Abenteuer, die sie um den gesamten Globus führen, fühlt sie sich mit Franken stark verbunden und bringt das im Kapitel Frankenweg authentisch zu Papier.

Mit über 60.000 Kilometern zu Fuß gilt Thürmer als meistgewanderte Frau der Welt und absolviert weiterhin auf sämtlichen Kontinenten die unterschiedlichsten Strecken, um diesen Titel zu behalten. In ihrem Buch stellt sie 25 Wege vor, die facettenreicher kaum sein könnten. Vom Wohlfühlweg bis hin zum Abenteuer in der Wildnis ist alles vertreten, um für jeden den richtigen Weg zu finden. Herausgekommen ist eine Zusammenstellung von Wegen im europäischen, (süd-)amerikanischen oder australischen Raum, die sowohl das Festland als auch Inselwanderwege in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden abdecken.

Christine Thürmer schafft es, die Besonderheiten des Trails mitreißend zu beschreiben und überträgt dabei die Freude, Wertschätzung, das Leid oder die Angst, die sie im jeweiligen Moment gefühlt hat, authentisch auf den Leser. Der Fokus liegt dabei keineswegs auf dem Wandern an sich, sondern vor allem auf Kultur, Menschen und deren Gastfreundlichkeit im Land oder Besichtigungstipps entlang des Weges. Sie eröffnet Blickwinkel aufs Wandern, die vor dem Lesen noch nicht sichtbar waren und beschreibt eindrucksvoll, worauf es ihr eigentlich ankommt. Allen voran die Sorge um eine ausreichende Wasserversorgung, den nächtlichen Schlafplatz und das Wertschätzen eines guten Essens sind nur drei Dinge, auf die Thürmer während des Buches immer wieder verweist.

Hilfreiche Tipps zur Verständigung im Ausland, zur Orientierung im Gelände und zur oder zur Trail-Vorbereitung inklusive Wasserstandinformation in wasserarmen Regionen wie dem Oregon-Desert-Trail gibt es jedenfalls zur Genüge. Letzterer ist ein Weg, der der 55-Jährigen alles abverlangte und auf dem sie facettenreich beschreibt, wie schnell sich Gemüts- und Wetterlagen auf einem Trail ändern können. Weiterhin gibt sie Informationen zur Qualität der Markierungen, Übernachtungsmöglichkeiten und deren Preise oder landestypische Gerichte und schafft es so auf abwechslungsreiche, humorvolle Schreibweise, das Interesse des Lesers an den Trails zu wecken. Eigentlich so weit, dass man direkt selbst mit einer Langstreckenwanderung starten möchte.

Die Zusammenstellung der Wege wurde sehr bedacht und möglichst inklusiv gewählt. Der Camino Lituano in Litauen beispielsweise ist ebenfalls für Menschen mit Sehbehinderung geeignet, die Via Transilvanica in Rumänien wurde ins Leben gerufen, um wirtschaftliche Perspektiven sichtbar zu machen. Für jeden ist also ein passender Weg dabei. Aber auch wenn man nicht in Wanderlust gerät, liest sich das Buch sehr informativ und gleichzeitig unterhaltsam. Schonungslos ehrlich und selbstkritisch gibt die Autorin Hinweise, Warnungen und subjektive Fazits zu jedem Weg. Ein Quellenverzeichnis und Tipps zur weiterführenden Recherche bilden den Abschluss des Buches und laden zur Eigenrecherche ein: klare Leseempfehlung nicht nur für Wanderfans, sondern auch für alle, die sich für Kultur und Reisen interessieren.

Infos zum Buch:

Vollständiger Titel: Auf 25 Wegen um die Welt - Vom Wohlfühlweg bis zum Wildnisabenteuer

304 Seiten

Klappenbroschur

Erschienen am 23. Februar 2023 im Piper-Verlag

ISBN: 978-3-89029-556-5

