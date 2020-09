Aus Erbe entstand die Gasseldorfer Kapelle Kapelle

Für manche Menschen stellt sich die Frage: "Will ich mein Vermögen vererben oder verschenken. Und wenn vererben, an wen und was soll damit geschehen?" Am 19. November 1944 starb Anna Felbinger, die fast ihr ganzes Vermögen der Kirchenstiftung Ebermannstadt vermachte. Sie verfügte, dass mit dem Haus mit Scheune, den Gärten und den 18 Tagwerk Grund in Gasseldorf eine Kapelle gebaut werden sollte.