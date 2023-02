Zwei Ladendiebstähle im Landkreis Erlangen-Höchstadt

im Landkreis Erlangen-Höchstadt Kinder und Jugendliche beim Stehlen erwischt

Strafverfahren gegen zwei Personen

Zwei Kinder und zwei Jugendliche wurden am Dienstag (31. Januar) in Lebensmittelmärkten im Landkreis Erlangen-Höchstadt beim Diebstahl erwischt. Die Vorfälle ereigneten sich unabhängig voneinander.

Jugendliche stehlen in Lebensmittelmarkt - und kassieren Anzeige

Der erste Diebstahl ereignete sich am Dienstagvormittag in Spardorf: Gegen 10.00 Uhr befanden sich zwei Jugendliche in einem Lebensmittelmarkt in der Alten Ziegelei. An der Metzgertheke bestellten sich der 14-Jährige und der 16-Jährige jeweils ein Pizza-Leberkäse-Brötchen und nahmen sich einen Energydrink aus dem Regal, berichtet die Polizeiinspektion Erlangen-Land.

Die Ware steckten sie in ihre Jackentasche. An der Kasse bezahlten sie nur eine Laugenstange.

Angestellte des Ladens hielten die Jugendlichen beim Verlassen des Gebäudes bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nun erwartet die beiden jungen Männer ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls.

Kinder bei Diebstahl erwischt - Detektivin beobachtet Vorfall

Ein weiterer Ladendiebstahl ereignete sich am Dienstagnachmittag (31. Januar) gegen 14.00 Uhr in Eckental: Zwei Kinder steckten sich in einem Lebensmittelmarkt in der Eckentaler Straße mehrere Lebensmittel für einen Gesamtwert von 16 Euro in ihren Rucksack.

An der Kasse bezahlten sie jedoch nur ein Brötchen. Eine Ladendetektivin beobachtete den Vorfall, sprach die Kinder beim Verlassen des Gebäudes an und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Die strafunmündigen Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Vorschaubild: © Mehrad Vosoughi/unsplash.com