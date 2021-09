Am Montag (6. September 2021) hat die Polizei Kontrollen auf der A3 durchgeführt. Wie die Verkehrspolizei Erlangen berichtet, könnten die Beamten dabei einen Vermisstenfall aus den Niederlanden aufklären.

Gegen 10.40 Uhr hielten die Polizisten am Kreuz Fürth/Erlangen einen Kleinbus an, der in Richtung Österreich unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle fiel ihnen auf, dass im Wagen ein 16 Jahre altes Mädchen aus den Niederlanden saß. Diese wurde bereits seit einer Woche vermisst und bereits von der Polizei Rotterdam zur Fahndung ausgeschrieben.

Vermisste Jugendliche aus den Niederlanden bei Polizeikontrolle auf A3 gefunden

Offenbar war die 16-Jährige mit ihrem neuen Freund in Richtung Süden unterwegs. Die Polizeibeamten verständigten die Mutter des Mädchens, die sich sofort aus den Niederlanden auf den Weg machte und ihre Tochter abholte.

Vorschaubild: © Symbolfoto: benjaminnolte/Adobe Stock (62940081)