Benno Wirth kann sich das nicht erklären. Seit Monaten kämpft sich der Juniorchef des Neuhauser Brauereigasthofs Löwenbräu durch ein Dickicht an Infektionsschutzregelungen, das Hin und Her behördlicher Vorgaben und er ringt um die finanzielle Statik seines Unternehmens. Denn für die Brauereigaststätte von Wirth soll es in der Zeit des Lockdowns, so hat das der Bund nun beschlossen, keine Entschädigung geben. Der Gastronom zeigt sich empört: "Es ist eine absolute Frechheit".