Wenn Tanja Bräun über vergangenen Winter spricht, in dem Corona ja noch eine harmlose, weit entfernte Grippe darstellte, dann erzählt sie vor allen Dingen von der Arbeit. Schließlich sind die Monate Dezember und Januar jedes Jahr Hauptbuchungszeit in ihrem Reisebüro , das sie in der Großen Bauerngasse in Höchstadt betreibt. Voriges Jahr also kamen die Menschen zu Bräun, um ihren Sommerurlaub zu planen, auf die Malediven, nach Ägypten und, ja, natürlich auch zum Ballermann. "Die Nachfrage war enorm", sagt Bräun.