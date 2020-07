Wasserschaden: Kita Kunterbunt in Adelsdorf musste umziehen

Erst Corona-Ausnahmezustand und dann das: Wasserschaden. Kita-Personal und Eltern in Adelsdorf haben zur Zeit damit mehr als ausreichend Belastung.

Eine Menge kleiner Trippelfüßchen wird ab Dienstag nicht wie gewohnt die Kita Kunterbunt sondern die Aischgrundhalle in Adelsdorf bevölkern.

Grund für den spontanen Notfallumzug ist laut der Abteilungsleiterin für Soziale Dienste Heike Zahnleiter ein Wasserschaden im Bereich der Fußbodenheizung der Kita Kunterbunt, der vermutlich schon ein wenig länger bestehe, sich aber erst jetzt bemerkbar gemacht habe.

Im Zuge der Sitzung des Sozialausschusses am Mittwochabend klärte Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) das Gremium über den Hintergrund für all die kleinen Möbelstücke auf, die sich zum Teil noch im Foyer der Aischgrundhalle stapelten.

Für diese Woche fanden die drei Gruppen der Löwen, Zebras und Giraffen mit jeweils 25 Kindern überbrückungsweise in der Turnhalle der Kita Regenbogen ein zeitweiliges Zuhause, für die kommenden Wochen wird die Aischgrundhalle herhalten müssen.

Krippe nicht betroffen

Die vier Krippengruppen sind laut Verena Haberkamm, die die pädagogische Gesamtleitung innehat, nicht betroffen. "Wir wissen noch nicht, wie es mit der Schimmelbildung aussieht", sagt Fischkal, "Die Trocknung läuft bereits, parallel dazu laufen die Untersuchungen auf Schimmel."

Nagelneuer Kita-Bau

Sorgen müsse man sich aber keine machen, "denn es ist alles versichert", erklärt Fischkal. Der Kita-Bau ist quasi nigelnagelneu (Einweihung 2019, Investition: mehr als drei Millionen Euro). Beim Einbringen des Estrichs damals sei wohl etwas schief gegangen, so Fischkal gegenüber dem Fränkischen Tag.

Es sei Schaden an den Spiralen der Fußbodenheizung entstanden, wie man nun merkte. "Wir reden über ganz wenig Wasser, das aber nach und nach ausgetreten ist." Dennoch: Die Kita musste geräumt werden. Ein großer Aufwand. Betriebsgenehmigungen für die Notunterkunft in der Aischgrundhalle mussten auf die schnelle her. Und das auch noch in Corona-Zeiten.

Fischkal betont, er und der ganze Gemeinderat würden den Kita-Angestellten jetzt schon ein "riesiges Danke" sagen. "Die gehen auf dem Zahnfleisch." Einen solchen Spontanumzug müsse man "erstmal stemmen". Fischkal hat angekündigt, über den Schaden und das weitere Vorgehen in Kürze noch näher zu informieren, wenn sich der erste Stress etwas gelegt hat. Die Sitzungen der diversen Ausschüsse finden für die Zeit, in der die Kinder die Halle in Beschlag nehmen, im katholischen Pfarrzentrum statt.