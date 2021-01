Vermisstensuche endet tragisch - Vermisster aus Erlangen tot aufgefunden: Am Sonntag (03.01.2021) muss das Polizeipräsidium mit einem traurigen Hintergrund eine Vermisstensuche widerrufen. Die war seit dem 19. Dezember 2020 aktuell, damals ist ein Mann aus einer Einrichtung verschwunden.

Nach dem Verschwinden des Mannes wurden großangelegte Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben Einsatzkräften der Polizei waren auch Angehörige von Feuerwehr, Rettungsdienst und Wasserwacht an der Suche nach dem Vermissten beteiligt. Es kamen auch ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei, eine Drohne der Feuerwehr sowie Suchhunde des Rettungsdienstes zum Einsatz. Taucher der Wasserrettung hatten außerdem Abschnitte der Schwabach abgesucht.

Vermisstensuche in Erlangen endet mit Tragödie: Mann liegt tot in der Nähe seines Zuhause

Alles vergebens: Der Mann blieb auch nach Silvester vermisst - bis gestern: "Leider konnte der Mann Samstag in unmittelbarer Nähe zur Einrichtung, in dem er wohnte, nur noch tot aufgefunden werden.", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei am Tag nach dem Fund.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Es wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen.