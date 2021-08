Am Dienstagmorgen (10. August 2021) hat sich gegen 07.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einer "Nobelkarosse", wie die Polizei schreibt, in Erlangen in der Kurt-Schuhmacher-Straße ereignet. Wie die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt am Mittwoch (11. August 2021) berichtet, befuhren ein roter Ferrari und ein weiter Wagen die zweispurige Straße in südliche Richtung.

Der Sportwagen fuhr dabei auf dem rechten Fahrstreifen, der andere Wagen auf dem linken. Als der bislang unbekannte Wagen auf den Fahrstreifen des Ferraris steuerte, musste dieser ausweichen und touchierte dabei den Bordstein einer Verkehrsinsel.

"Nobelkarosse" von Straße gedrängt: Ferrari beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Während der Ferrari beschädigt wurde, setzte der Unbekannte seine Fahrt einfach fort.

Am Ferrari entstanden Kratzer und eine Felge wurde demoliert. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Hinweise zum Unfallgeschehen nehmen die Ermittler der Unfallkommission unter der Telefonnummer 09131/760-428 entgegen.