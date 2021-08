Am Donnerstagabend (26. August 2021) hat es einen Verkehrsunfall auf der A3 bei Erlangen im Baustellenbereich gegeben. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen am Freitag (27. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, sind dabei sieben Menschen verletzt worden. Gegen 18.20 Uhr war der Fahrer eines Autos auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs, als er verkehrsbedingt bis zum Stehenbleiben abbremsen musste.

Der Fahrer eines nachfolgenden Wagens musste ebenfalls stark abbremsen und schaffte es noch, rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Allerdings erkannte dies ein Fahrer eines Kleintransporters zu spät und fuhr dem Wagen auf, wodurch dieser auf das Auto vor ihm geschoben wurde. Von den insgesamt 14 Insassen der drei Fahrzeuge wurden sieben Menschen leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Der Kleintransporter des Verursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Vorschaubild: © NEWS5 / Grundmann (NEWS5)