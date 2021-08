Ein 27-Jähriger war gegen 23.35 Uhr am Montag (23. August 2021) auf der A3 in Richtung Passau mit seinem Auto unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Fürth/Erlangen tippte er nach seinen späteren eigenen Angaben auf seinem Mobiltelefon herum, welches ihm anschließend erst auf den Schoß und dann in den Fußraum fiel.

Wie die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen am Dienstag (24. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, wolle der 27-Jährige sein Handy während der Fahrt aufheben und kam währenddessen mit seinem Wagen von der mittleren auf die rechte Fahrspur, wo er mit einem anderen Auto eines 34-Jährigen zusammenstieß. Dieser verlor dadurch die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Außenschutzplanke. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei mindestens 14.000 Euro, so die Polizei.

Vorschaubild: © Pexels /pixabay.com